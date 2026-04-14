صيف 2026 مرشح لكسر الأرقام القياسية في سوق الانتقالات

يشهد سوق الانتقالات ارتفاعًا مستمرًا في قيم الصفقات خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة ملحوظة في حجم الإنفاق من الأندية الكبرى، ما يعزز التوقعات بإمكانية تسجيل أرقام جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتواصل الأندية إنفاق مبالغ ضخمة على التعاقدات، رغم مرور ما يقارب عقدًا كاملًا على الرقم القياسي العالمي المسجل باسم نيمار في 2017، عندما انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 198 مليون جنيه إسترليني، في وقت ارتفع فيه إجمالي الإنفاق بشكل غير مسبوق مقارنة بالسنوات الماضية.

وفرضت أندية الدوري الإنجليزي حضورها بقوة في السوق خلال المواسم الأخيرة، بعدما سجلت أعلى مستويات الإنفاق، إلى جانب دخول عوامل جديدة أثرت على حركة الانتقالات، أبرزها الاستثمارات المرتبطة بالدوري السعودي.

وبحسب موقع «فوتبول ميوز» الإنجليزي، سيطرت أندية الدوري الإيطالي خلال التسعينيات على أغلى الانتقالات، بعدما جاءت 6 من أصل 10 صفقات الأغلى في تلك الفترة عبر أندية إيطالية، قبل أن تنتقل الهيمنة في العقدين التاليين إلى الدوريين الإسباني والإنجليزي، ثم تنفرد الأندية الإنجليزية بالصدارة في السنوات الأخيرة، بعدما جاءت 6 من أغلى صفقات آخر 7 أعوام لصالح أندية إنجليزية.

وتصدر انتقال أنطوان سيمينيو من بورنموث إلى مانشستر سيتي مقابل 65 مليون جنيه إسترليني قائمة أغلى صفقات عام 2026 حتى الآن، مع توقعات بتجاوز هذا الرقم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتستعرض القائمة التاريخية أبرز الصفقات السنوية، بداية من انتقال روبرتو باجيو من فيورنتينا إلى يوفنتوس عام 1990 مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، مرورًا بصفقات بارزة مثل انتقال زين الدين زيدان من يوفنتوس إلى ريال مدريد عام 2001 مقابل 49 مليونًا، وكريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في 2009 مقابل 80 مليونًا.

وتواصل الأرقام ارتفاعها خلال العقد الأخير، حيث سجل انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 الرقم الأعلى في تاريخ كرة القدم بقيمة 198 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي لا يزال قائمًا حتى الآن.

وشهدت السنوات التالية صفقات كبيرة أيضًا، من بينها انتقال كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان في 2018 مقابل 166 مليونًا، وجواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد في 2019 مقابل 113 مليونًا، إضافة إلى انتقال إنزو فرنانديز من بنفيكا إلى تشيلسي في 2023 مقابل 106 ملايين.

وأكدت الأعوام الأخيرة استمرار تفوق الأندية الإنجليزية، مع صفقات مثل انتقال جاك جريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي في 2021 مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، وألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول في 2025 مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.

وتعزز هذه المؤشرات التوقعات بارتفاع جديد في صيف 2026، في ظل استمرار المنافسة المالية بين الأندية، وتعدد العوامل المؤثرة في سوق الانتقالات.

أغلى الصفقات في كرة القدم من 1990 حتى 2026:

1990: روبرتو باجيو من فيورنتينا إلى يوفنتوس – 8 ملايين جنيه إسترليني

1991: ديفيد بلات من أستون فيلا إلى باري – 5.5 ملايين

1992: جيانلويجي لينتيني من تورينو إلى ميلان – 13 مليونًا

1993: ألين بوكسيتش من مارسيليا إلى لاتسيو – 8 ملايين

1994: كريس ساتون من نوريتش إلى بلاكبيرن – 5 ملايين

1995: ستان كوليمور من نوتنغهام فورست إلى ليفربول – 8.5 ملايين

1996: آلان شيرر من بلاكبيرن إلى نيوكاسل – 15 مليونًا

1997: رونالدو من برشلونة إلى إنتر ميلان – 19 مليونًا

1998: دينيلسون من ساو باولو إلى ريال بيتيس – 22 مليونًا

1999: كريستيان فييري من لاتسيو إلى إنتر ميلان – 32 مليونًا

2000: لويس فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد – 37 مليونًا

2001: زين الدين زيدان من يوفنتوس إلى ريال مدريد – 49 مليونًا

2002: ريو فرديناند من ليدز يونايتد إلى مانشستر يونايتد – 30 مليونًا

2003: ديفيد بيكهام من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد – 25 مليونًا

2004: واين روني من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد – 27 مليونًا

2005: مايكل إيسيان من ليون إلى تشيلسي – 26 مليونًا

2006: أندريه شيفتشينكو من ميلان إلى تشيلسي – 31 مليونًا

2007: فيرناندو توريس من أتلتيكو مدريد إلى ليفربول – 24 مليونًا

2008: روبينيو من ريال مدريد إلى مانشستر سيتي – 32.5 مليونًا

2009: كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد – 80 مليونًا

2010: ديفيد فيا من فالنسيا إلى برشلونة – 35 مليونًا

2011: فيرناندو توريس من ليفربول إلى تشيلسي – 50 مليونًا

2012: هالك من بورتو إلى زينيت – 35 مليونًا

2013: جاريث بيل من توتنهام إلى ريال مدريد – 85 مليونًا

2014: لويس سواريز من ليفربول إلى برشلونة – 75 مليونًا

2015: كيفن دي بروين من فولفسبورغ إلى مانشستر سيتي – 55 مليونًا

2016: بول بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد – 89 مليونًا

2017: نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان – 198 مليونًا

2018: كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان – 166 مليونًا

2019: جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد – 113 مليونًا

2020: كاي هافيرتز من باير ليفركوزن إلى تشيلسي – 72 مليونًا

2021: جاك جريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي – 100 مليون

2022: أنتوني من أياكس إلى مانشستر يونايتد – 82 مليونًا

2023: إنزو فرنانديز من بنفيكا إلى تشيلسي – 106 ملايين

2024: جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي إلى أتلتيكو مدريد – 82 مليونًا

2025: ألكسندر إيزاك من نيوكاسل إلى ليفربول – 125 مليونًا

2026: أنطوان سيمينيو من بورنموث إلى مانشستر سيتي – 65 مليونًا