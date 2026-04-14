هالاند يحتفل بسقوط مانشستر يونايتد

تفاعل إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي مع خسارة مانشستر يونايتد أمام ليدز، بعدما نشر صورة عبر حسابه على «سناب شات» تظهر احتفالات لاعبي ليدز بالفوز 2-1 على ملعب «أولد ترافورد».

ونشر هالاند صورة من داخل منزله، ظهر خلالها وهو يتابع المباراة عبر التلفاز، مع لقطة لاحتفال أحد لاعبي ليدز، في منشور انتشر بشكل كبير بين جماهير الناديين، وفق ما أورده موقع «سيتي إكسترا» الإنجليزي.

واستند تفاعل هالاند إلى ارتباطه القديم بنادي ليدز، حيث وُلد في المدينة، كما لعب والده ألفي هالاند سابقًا في صفوف الفريق، ما منحه علاقة خاصة بالنادي.

وأثر فوز ليدز على حظوظ مانشستر يونايتد في المنافسة على المراكز الأربعة الأولى للدوري الإنجليزي، بعدما تلقى خسارة على ملعبه، في نتيجة تعد من أبرز نتائج الجولة، فيما يواصل هالاند تألقه مع مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة، حيث لعب دورًا محوريًا في سلسلة انتصارات الفريق أمام أرسنال وليفربول وتشيلسي، كما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في الفوز 4-0 على ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد اللاعب لمواجهة جديدة مع فريقه أمام أرسنال، في لقاء مرتقب على ملعب «الاتحاد»، يوم الأحد 19 أبريل.