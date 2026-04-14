دومبيا.. البديل الذهبي في النصر



يواصل المالي شيخنا دومبيا فرض نفسه كأحد أبرز الأوراق الرابحة في صفوف فريق النصر خلال منافسات دوري أدنوك للمحترفين، رغم مشاركاته المحدودة هذا الموسم.



وخاض دومبيا 17 مباراة مع النصر، شارك في 13 منها بديلاً مقابل 4 مباريات فقط أساسياً، بإجمالي 567 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف مؤثرة، ورغم هذا الحضور المحدود، تفوق اللاعب المالي من حيث الفاعلية التهديفية على زميله الأرجنتيني رامون ميريز، المهاجم الأول للفريق، الذي شارك في 20 مباراة، منها 16 أساسياً، ولعب 1306 دقائق، مكتفياً بتسجيل هدفين فقط.



ولم تكن أهداف دومبيا - المعار من شباب الأهلي - مجرد أرقام، بل حملت قيمة كبيرة على مستوى النتائج، ففي الجولة 21، أنقذ فريقه من الخسارة أمام الوحدة، بعدما سجل هدف التعادل 2 ـ 2 في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع (90+8)، في مباراة مثيرة أقيمت على استاد آل مكتوم.



وفي الجولة الماضية، واصل اللاعب تأثيره الحاسم، حين سجل هدف الفوز الوحيد أمام الظفرة، ليقود النصر لحصد ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس.



كما لعب دومبيا دوراً محورياً في مواجهة البطائح، حيث سجل هدف الفوز في الدقيقة 90 خلال مباراة انتهت بنتيجة 3 ـ 2 في الجولة التاسعة، كما سجل هدف التعادل في الدقيقة 77 في مباراة الإياب في الجولة 20 التي حسمها التعادل بهدف لمثله.



أسهمت أهداف دومبيا في منح النصر 8 نقاط ثمينة، ما يعكس أهميته الكبيرة كخيار هجومي فعال، رغم بقائه في كثير من الأحيان خارج التشكيلة الأساسية.