هدف ساحر يشعل تصفيات منتخبات أوروبا تحت 19 سنة للسيدات (فيديو)

خطفت روزا روكيرت لاعبة منتخب ألمانيا تحت 19 سنة للسيدات الأنظار خلال مباراة في تصفيات أوروبا أمام منتخب سلوفاكيا، بعد أن سجلت هدفًا على طريقة كبار نجوم كرة القدم.

ونجحت اللاعبة التي تحمل القميص رقم «10» مع منتخب ألمانيا في تسجيل اسمها في قائمة أفضل أهداف البطولة، وربما ضمن أبرز الأهداف في عالم كرة القدم هذا العام.

وجاء هدف اللاعبة البالغة 18 عامًا بعدما أنهت هجمة بطريقة فنية عالية، لتضع بصمتها وتعزز مكانتها كإحدى أبرز المواهب الصاعدة في الكرة النسائية الألمانية.

وتنتمي اللاعبة إلى نادي شتوتجارت للسيدات منذ عام 2025، بعد انتقالها من آينتراخت فرانكفورت، حيث تلعب في خط الهجوم وتُعرف بمهاراتها الفنية.