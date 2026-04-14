نزلة معوية أم قرار فني؟ استبعاد أسينسيو من مواجهة بايرن ميونخ

أثار استبعاد راؤول أسينسيو من قائمة ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ علامات استفهام قبل لقاء الإياب في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا التي تقام غدًا الأربعاء، وسط تداول أكثر من رواية، منها ما يشير إلى تعرضه لنزلة معوية مفاجئة، وأخرى تربط غيابه بقرار فني.

وأعلن الجهاز الفني لريال مدريد، بقيادة ألفارو أربيلوا، قائمة المباراة، التي يسعى خلالها الفريق الإسباني لتعويض خسارته 1-2 ذهابًا على ملعبه، إذ يحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى الدور قبل النهائي، في البطولة التي يحمل رقمها القياسي بـ15 لقبًا.

وغاب أسينسيو عن القائمة بشكل مفاجئ، رغم مشاركته أساسيًا وخوضه 90 دقيقة كاملة في مباراة جيرونا الأخيرة بالدوري الإسباني، التي انتهت بالتعادل 1-1، دون صدور تقرير طبي رسمي يوضح تعرضه لإصابة، بحسب ما أشارت إليه صحيفة «ماركا» الإسبانية.

ويأتي هذا الغياب بعد ستة أيام من تقرير نشرته «ماركا» تحدثت فيه عن خلاف بين اللاعب ومدربه أربيلوا، انتهى بتقديم أسينسيو اعتذارًا علنيًا أمام زملائه.

ويستعيد ريال مدريد خدمات عدد من لاعبيه بعد حصولهم على راحة في مباراة جيرونا، حيث يعود كل من ألفارو كاريراس، وترينت ألكسندر أرنولد، وأنطونيو روديجر، لدعم الخط الخلفي، في المقابل يستمر غياب الحارس تيبو كورتوا والمهاجم رودريغو بسبب الإصابة.

ويغيب أيضًا لاعب الوسط أوريلين تشواميني عن المباراة بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء في لقاء الذهاب، رغم سفره مع بعثة الفريق إلى ألمانيا لدعم زملائه.

وتضم قائمة ريال مدريد للمباراة كلًا من:

حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، خافي نافارو

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، ألفارو كاريراس، فران غارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلان ميندي، دين هويسن

الوسط: جود بيلينغهام، إدواردو كامافينغا، فيديريكو فالفيردي، أردا غولر، داني سيبايوس، تياغو

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، غونزالو، إبراهيم دياز، فرانكو ماستانتونو