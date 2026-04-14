كولر يبدأ تجربة جديدة بعد الأهلي

بدأ مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق، تجربة تدريبية جديدة بعد رحلته مع الفريق المصري، حيث أعلن نادي زيورخ السويسري تعاقده معه لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، اعتبارًا من انطلاق منافسات الموسم المقبل.

وأعلن نادي زيورخ، عبر بيان رسمي، إنهاء التعاقد مع المدرب الحالي دينيس هيدجر بشكل فوري، مع تكليف كارلوس بيرنيغر بتولي المسؤولية الفنية للفريق بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك لضمان استقرار الفريق خلال الفترة الانتقالية.

وأوضح النادي أن كولر سيبدأ مهامه رسميًا مع الفريق اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء الفريق والاستعداد للموسم الجديد.

وتسعى إدارة زيورخ إلى تهيئة الأجواء المناسبة للجهاز الفني المؤقت من أجل إنهاء الموسم الحالي بأفضل شكل ممكن، إلى جانب تقييم مستوى اللاعبين بشكل دقيق، تمهيدًا لوضع تقرير فني شامل يساعد كولر على رسم خطته فور توليه المهمة.

ويعمل الجهاز الفني المؤقت على إعداد رؤية فنية واضحة للفريق، لضمان انتقال منظم عند استلام كولر المسؤولية، بما يتيح بداية مستقرة للموسم الجديد.

ويمتلك كولر خبرة تدريبية كبيرة، وحقق نجاحات مميزة خلال فترته مع الأهلي، حيث قاد الفريق للتتويج بعدد من البطولات القارية والمحلية، ما دفع إدارة زيورخ إلى التعويل على خبراته لإعادة الفريق إلى المنافسة على الألقاب.