فرنانديز: مصيرنا بأيدينا في سباق دوري الأبطال

صرّح برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، بأن فريقه مطالب ببذل كل ما في وسعه لإنعاش حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة التي تلقاها على ملعبه أمام ليدز يونايتد.

وتلقى الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز منذ أكثر من 23 عامًا، حيث سجل نوا أوكافور هدفين، قبل أن يتعرض ليساندرو مارتينيز للطرد، ثم قلّص كاسيميرو الفارق بتسجيل هدف أصحاب الأرض الوحيد.

وعزّز فوز ليدز التاريخي على ملعب أولد ترافورد آماله في البقاء، كما شكّل ضربة قوية للمدرب مايكل كاريك، الذي تلقى الهزيمة الثانية فقط منذ توليه المسؤولية في يناير الماضي.

ولا يزال مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث، ضمن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن أي تعثر جديد خارج أرضه أمام تشيلسي، صاحب المركز السادس، مساء السبت المقبل، قد يكون له تأثير كبير.

وتحدث فرنانديز عن المواجهة المرتقبة على ملعب ستامفورد بريدج قائلاً: «من الواضح أنها مهمة للغاية بالنسبة لنا، فكل شيء لا يزال بأيدينا».

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: «نحن نعتمد على أنفسنا، ويتعين علينا بذل كل ما يلزم لحصد النقاط في نهاية الموسم، من أجل التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى».

وربما التمس اللاعب العذر لنفسه بعد تلك الأمسية المحبطة، بعدما نسي أن إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى يكفي لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي المقابل، أبدى كاريك قلقه، شأنه شأن العديد من المراقبين، ومن بينهم السير جيم راتكليف، بسبب الأداء المتواضع في الشوط الأول، الذي قوبل باستهجان الجماهير.

وأكد فرنانديز: «لقد حاولنا، لكن ذلك لم يكن كافيًا. استقبال هدفين في الشوط الأول جعل المباراة صعبة علينا».

واختتم: «في الشوط الثاني، حاولنا تسجيل المزيد. أحرزنا هدفًا، وكانت لدينا فرص أخرى، لكن لم يكن هذا يومنا».