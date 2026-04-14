يوري ألبيرتو.. كوميدي فاشل على مسرح «السوشيال ميديا» (فيديو)

في عالم كرة القدم، تُصنع الأساطير من لحظة وتهدم في أخرى، خرج مقطع متداول ليحكي حكاية مختلفة، بطلها لاعب لم يهزم بقدر ما أوقعته قدماه في فخ السخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويتمثل بطل القصة في يوري ألبيرتو، مهاجم كورينثيانز، الذي وجد نفسه فجأة في قلب عرض كروي ساخر، تتناوب فيه الضحكات مع لحظات الذهول، ولو ظهر هذا اللاعب في زمن بلا وسائل تواصل اجتماعي، ربما وُضع جنبًا إلى جنب مع أساطير كرة القدم.

ويعرض الفيديو مجموعة من اللقطات والمشاهد التي تعكس إخفاقات متكررة، دون الحاجة إلى تعليق، وكأن السيناريو كُتب بروح كوميدية لا كروية، بعدما تكررت مشاهد السقوط جسديًا وأمام الجماهير، للاعب لم يخذله أداؤه البدني أو اندفاعه الهجومي، بل افتقد الحسم في اللمسة الأخيرة، وفشل في إنهاء الهجمات ووضع الكرة في الشباك.