لاعب يقبل رأس الحكم بعد احتسابه هدفًا في الدوري المصري

حبست مواجهة البنك الأهلي والمقاولون العرب أنفاس المتابعين في الدوري المصري، بعد لقطة تحكيمية قلبت موازين اللقاء في لحظات.

ففي الدقيقة 79، والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1، ساد صمت مطبق في أرجاء الملعب انتظارًا لقرار الحكم المصري بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسيطرت ملامح القلق على لاعبي المقاولون، بينما ترقب مهاجم البنك الأهلي، أحمد أمين أوفا، مصير الهدف المسجل لفريقه.

وبينما توقع البعض إلغاء الهدف، رسم الحكم إشارة الشاشة، ثم أشار بيده إلى منتصف الملعب معلنًا صحة الهدف، لتنفجر فرحة عارمة داخل الملعب، ولم يجد أوفا وسيلة للتعبير عن امتنانه وسعادته سوى بالتوجه نحو الحكم وتقبيل رأسه في لقطة نادرة.

وكشفت الإعادة التحليلية للهدف أن موقف المهاجم كان صحيحًا تمامًا، بفارق ضئيل للغاية عن آخر مدافع للمقاولون، مما أكد دقة القرار التحكيمي الذي غيّر مجرى المباراة، وأمّن النقاط الثلاث للبنك الأهلي الذي أنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1.