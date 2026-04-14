فتح القضية مجددًا.. الادعاء يكشف ما حدث في أيام مارادونا الأخيرة

تبدأ الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، محاكمة جديدة في قضية وفاة الأسطورة دييغو مارادونا، مع عودة الملف إلى ساحات القضاء بعد نحو عام من بطلان المحاكمة السابقة، حيث يعرض الادعاء أمام المحكمة تفاصيل الرعاية الطبية التي حصل عليها في أيامه الأخيرة، وظروف وفاته، ومدى التزام الفريق الطبي بخطة علاجه.

وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن عمر 60 عامًا، إثر إصابته بنوبة قلبية، خلال فترة تعافيه من جراحة في المخ لإزالة جلطة دموية، ولكن ظل اسمه حاضرًا بقوة داخل الأرجنتين من خلال الجداريات المنتشرة في مختلف المناطق التي تحمل صورته.

وتستمع محكمة في سان إيسيدرو، بالقرب من بوينس آيرس، إلى شهادات ما يقرب من 100 شاهد، ضمن محاكمة سبعة من أعضاء الفريق الطبي لمارادونا بتهمة القتل غير العمد بسبب الإهمال.

ويواجه المتهمون، وهم الطبيبة النفسية أجوستينا كوزاكوف، وجراح الأعصاب ليوبولدو لوك، وأخصائي الطب النفسي كارلوس أنخيل دياز، والطبيبة نانسي إديث فورليني، والممرض ريكاردو ألميرون، ورئيس الممرضين ماريانو أرييل بيروني، والطبيب بيدرو بابلو دي سبانيا، اتهامات تتعلق بعدم توفير الرعاية اللازمة خلال فترة علاجه.

وتحاكم ممرضة أخرى، هي داهيانا مدريد، في قضية منفصلة أمام هيئة محلفين ضمن نفس الاتهامات المرتبطة بواقعة وفاة مارادونا، دون تحديد موعد لها حتى الآن، في الوقت الذي نفى فيه جميع أفراد الفريق الطبي ارتكاب أي مخالفات.

وجاءت إعادة المحاكمة بعد توقف القضية الأولى، التي انطلقت في مارس 2025، عقب تنحي إحدى القضاة الثلاثة، خوليتا ماكينتاش، إثر ظهور مقطع فيديو لها داخل أروقة المحكمة وداخل مكتبها أثناء مشاركتها في تصوير فيلم وثائقي، في مخالفة للقواعد القضائية، ما أدى إلى إعلان بطلان إجراءات المحاكمة.

وتفرض العودة إلى نقطة البداية على الادعاء والدفاع إعادة ترتيب أوراقهما، بعد أن شهدت الجلسات السابقة عرض صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، إلى جانب أدلة جنائية، كما استمعت المحكمة بالفعل إلى شهادات عدد من الشهود، بينهم أبناء مارادونا وزوجته السابقة كلوديا فيلافاني.

واعتبر الادعاء خلال المحاكمة الأولى أن الفريق الطبي لم يلتزم بالبروتوكولات العلاجية، مشيرًا إلى أن المنزل الذي كان يتعافى فيه مارادونا لم يوفر له الرعاية الكافية، بينما تمسك الدفاع بأن الوفاة كانت متوقعة في ظل معاناته الطويلة مع مشكلات صحية مزمنة، من بينها إدمان الكوكايين والكحول.

وأظهرت التحقيقات التي بدأت في 2021، عقب تشكيل لجنة طبية بقرار من الادعاء، أن الفريق الطبي تصرف بصورة وصفت بأنها غير ملائمة وقاصرة ومتهورة، وهو ما أسس لتوجيه اتهامات الإهمال في القضية.

ويواجه المتهمون، في حال إدانتهم، عقوبات بالسجن تتراوح بين 8 و25 عامًا، مع استمرار جلسات الاستماع التي قد تمتد لفترة طويلة في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بوفاة أحد أشهر لاعبي كرة القدم في التاريخ.