مواجهة تشيلسي تحدد ملامح صراع دوري الأبطال ليونايتد

أكد مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن الهزيمة التي تعرض لها فريقه في عقر داره أمام ليدز يونايتد لم تغيّر من رأيه في أن فريقه مهيأ لإنهاء الموسم بشكل جيد.

وأهدر مانشستر يونايتد فرصة الانفراد بالمركز الثالث ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد هزيمته 1-2 أمام ليدز يونايتد، مساء أمس الاثنين، في ختام منافسات المرحلة الـ32 من المسابقة.

وتجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند 55 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف فقط أمام أستون فيلا صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في ذات الرصيد، والذي تعادل 1-1 مع نوتنجهام فورست أول أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة نفسها.

وعلى الجانب الآخر، رفع ليدز رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس عشر، مبتعدًا بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط، حيث يحتل توتنهام المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة.

وتقدّم نوا أوكافور لليدز في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وباتت الأمور أكثر صعوبة لمانشستر يونايتد بعدما تعرّض لاعبه ليساندرو مارتينيز للطرد في الدقيقة 56، إثر قيامه بجذب دومينيك كالفيرت ليوين، مهاجم ليدز، من شعره خلال صراع ثنائي على الكرة، لكن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو نجح في تسجيل هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 69.

وأثار قرار طرد مارتينيز استياء كاريك عقب المباراة، لكنه أعرب عن إعجابه بعودة فريقه رغم تأخره بهدفين، حيث قال في المؤتمر الصحفي: «لابد لي من القول، مهما حدث الليلة، فلن يغير ذلك رأيي فجأة في هويتنا كفريق».

وأضاف: «لقد بنينا أساسًا متينًا يكفي لإدراك نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا التي تحتاج إلى العمل على تحسينها. ومع اقتراب نهاية الموسم، ستكون المباريات حاسمة ومهمة للغاية».

وأوضح: «لم ولن أشكك قط في عقلية اللاعبين ورغبتهم في تقديم أفضل ما لديهم وبذل قصارى جهدهم. ما أراه يوميًا يؤكد أن العقلية المطلوبة موجودة».

وأشار: «يمكننا التحسن في بعض الجوانب، لكن اللاعبين متعطشون للنجاح والتطور. لقد حققنا الكثير حتى الآن، ونحتاج إلى المزيد».

وتابع: «نأمل أن تحفّز الروح التي أظهرناها، رغم اللعب بعشرة لاعبين، ردة فعل إيجابية في مباراتنا المقبلة خارج أرضنا ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج مساء السبت».

وأكد كاريك جاهزية فريقه لهذه المواجهة في لندن، التي تكتسب أهمية كبيرة في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وصرّح: «أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل حتى مع النقص العددي. كانت ردة فعل جيدة للغاية، وتحدثنا بين الشوطين عن أهمية الحفاظ على الإيجابية».

واختتم: «كنت سعيدًا بطريقة تعامل اللاعبين مع الموقف، لكن نشعر بالإحباط بسبب النتيجة، وهذا أمر طبيعي. إنها مباراة مهمة، لكن ذلك لن يضعف ثقتنا أو إيماننا بالمضي قدمًا».