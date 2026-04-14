وسام أبو علي يتعرض لقطع في الرباط الصليبي

تعرض المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب كولومبوس كرو الأمريكي، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، خلال مشاركته في مواجهة أورلاندو سيتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين.

وغادر اللاعب المباراة بعد مرور نحو 35 دقيقة، محمولًا على نقالة عقب سقوطه داخل الملعب بسبب الإصابة، قبل أن يظهر في نهاية اللقاء وهو يبكي ويستند على عكاز.

وأكد أبو علي عبر حسابه على «إنستغرام» تعرضه للإصابة، مشيرًا إلى أنها تمزق في الرباط الصليبي والغضروف، وقال: «تحدٍ جديد عليّ التغلب عليه، للأسف تعرضت لتمزق في الرباط الصليبي والغضروف، لكنه تحدٍ آخر للعودة أقوى».

وتشير التقديرات الطبية إلى أن فترة التعافي من إصابة الرباط الصليبي تتراوح عادة بين ستة وتسعة أشهر، في انتظار تحديد مدة غياب اللاعب بشكل دقيق خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الإصابة في وقت يمر فيه مهاجم منتخب فلسطين بحالة من التألق، بعدما سجل خمسة أهداف في سبع مباريات منذ بداية منافسات القسم الشرقي من الدوري الأمريكي هذا الموسم.

وانتقل أبو علي، المولود في الدنمارك، إلى كولومبوس كرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي المصري، بعد فترة شهدت تتويجه بعدة ألقاب مع الفريق الأحمر.

وشارك اللاعب في 11 مباراة دولية مع منتخب فلسطين، سجل خلالها أربعة أهداف، فيما يحتل فريقه المركز الحادي عشر في ترتيب القسم الشرقي برصيد ست نقاط بعد سبع مباريات.