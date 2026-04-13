لامين جمال يستلهم من ليبرون جيمس ونيمار للعودة أمام أتلتيكو



يستلهم الجناح الشاب الإسباني لامين جمال من أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس، ونجم كرة القدم البرازيلي نيمار، من أجل محاولة العودة بفريقه برشلونة من بعيد، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب خصمه المحلي أتلتيكو مدريد.

وسقط العملاق الكاتالوني 0-2 على أرضه في ذهاب ربع النهائي الأسبوع الماضي، لكنه يطمح لبلوغ دور الأربعة للعام الثاني توالياً عبر التعويض، الثلاثاء، على ملعب «ميتروبوليتانو».

وغيّر جمال صورة حسابه على إنستغرام إلى صورة لجيمس وهو يحمل كأس دوري كرة السلة الأمريكي «NBA» عام 2016، بعدما قاد كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على غولدن ستايت ووريورز رغم التأخر 1-3 خلال سلسلة الدور النهائي، في عودة تاريخية.



وقال لامين جمال: إنه أحد النماذج المرجعية التي يمكن أن تلهمني في مباراة الغد، ولهذا وضعت صورته. وأضاف: سأفكر في ما فعله، وآمل أن تسير الأمور بالطريقة نفسها بالنسبة لي.

وأقرب إلى الديار، تألق نيمار حين حقق برشلونة أكبر عودة في تاريخ دوري الأبطال عام 2017 أمام باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن النهائي.

وبعد خسارة الذهاب 0-4 في باريس، فاز برشلونة إياباً 6-1 وبلغ ربع النهائي.



وقال اللاعب البالغ 18 عاماً: «شاهدت تلك المباراة مرات عدة، وشاهدتها مباشرة أيضاً، نيمار لاعب طبع كل طفولتي، هو قدوتي، وسأبقى ممتناً له إلى الأبد على ما قدمه لكرة القدم». ورأى لامين أن البرازيلي من نوعية اللاعبين الذين تشتري تذكرة لمشاهدتهم، قائلاً آمل أن يكون حاضراً في كأس العالم الصيف المقبل مع المنتخب البرازيلي.

وتألق جمال مع برشلونة الموسم الماضي حين أحرز الثلاثية المحلية، لكن مشواره الأوروبي توقف عند نصف النهائي بالخسارة أمام إنتر الإيطالي.



وكان الدولي الإسباني، الذي اختير ثاني أفضل لاعب في العالم العام الماضي في حفل الكرة الذهبية، محاصراً إلى حد كبير من قبل أتلتيكو في مباراة الذهاب بعدما تعرض لرقابة مزدوجة وأحياناً ثلاثية.

وقال لامين جمال إنه يأمل في الحصول على حرية أكبر في مباراة الإياب، مضيفاً: أشعر بحالة جيدة جداً، ومتحمس حقاً لمباراة الغد، وآمل أن أُحدث الفارق. وختم: لنرَ إن كان مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني سيسدي لي خدمة ويتركني في مواجهة لاعب ضد لاعب.