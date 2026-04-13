شباب الأهلي في اختبار آسيوي صعب لاستعادة الهيبة والعبور إلى ربع النهائي

تتجه الأنظار إلى مواجهة مرتقبة ومشتعلة، عندما يلتقي شباب الأهلي مع تراكتور، عند الساعة 6:45 مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في لقاء يحمل كل ملامح الإثارة والتحدي.



وترتفع أجواء الإثارة في المباراة مع اعتماد نظام خروج المغلوب، إذ تصبح التفاصيل الصغيرة حاسمة، لأنه لا مجال للتعويض، في ليلة قد تصنع المجد لطرف بالتأهل إلى ربع النهائي، وتكتب نهاية المشوار للآخر.



ويدخل «الفرسان» المواجهة بسجل إيجابي نسبي أمام منافسه، إذ لم يخسر شباب الأهلي أمام تراكتور في مواجهاتهما السابقة، حيث نجح في الخروج بالتعادل خلال لقائهما الأخير في سبتمبر الماضي، كما تجنب الهزيمة في مباراتين من أصل ثلاث مواجهات جمعتهما.



ولكن الأرقام تحمل وجهاً آخر للقلق، إذ لم يتمكن شباب الأهلي من تحقيق أي فوز في آخر ثلاث مباريات له في البطولة هذا الموسم، ما يضعه أمام اختبار حقيقي لاستعادة نغمة الانتصارات في توقيت لا يقبل التعثر.



وأنهى شباب الأهلي مرحلة دوري منطقة الغرب في المركز السادس برصيد 11 نقطة من 8 مباريات، بعدما حقق 3 انتصارات، وتعادل في مباراتين، وخسر 3 مواجهات، ليحجز بطاقة العبور بشق الأنفس.



وأنهى الفريق تحضيراته في دبي عصر أمس، قبل أن يغادر مباشرة إلى جدة، حيث وصل مساءً للدخول في أجواء المواجهة الحاسمة، التي يطمح من خلالها إلى الاقتراب خطوة جديدة نحو النهائي، واستعادة ذكريات إنجازه القاري عندما بلغ النهائي في نسخة 2015.



وفي المقابل، يدخل تراكتور اللقاء بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز الثالث برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، محققاً 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة واحدة.

ووصل الفريق الإيراني إلى جدة بعد رحلة طويلة، حيث غادر براً إلى مدينة فان التركية، ثم سافر جواً إلى إسطنبول، قبل أن يحط رحاله في جدة عبر رحلة مباشرة، مدعوماً بانضمام سبعة لاعبين أجانب إلى صفوفه.