عمر إسماعيل: تغيير ترتيب مباريات الدور الثاني وراء اشتعال صراع البقاء

رسم عمر إسماعيل، لاعب بني ياس والمنتخب الوطني السابق، لوحة درامية لمشهد دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن معركة الهبوط بلغت ذروتها مع دخول الموسم مراحله الحاسمة، حيث تتشابك الحسابات وتتعقد السيناريوهات بين أكثر من فريق مهدد بمغادرة دوري الأضواء، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو القمة، التي باتت ملامحها أكثر وضوحاً مع اقتراب العين من منصة التتويج.



وأوضح أن القراءة الفنية تشير إلى أن أندية الشارقة وعجمان وخورفكان وكلباء وبني ياس تبدو الأقرب نظرياً لبر الأمان والبقاء في دوري المحترفين، رغم الضغوط الكبيرة، بينما ينحصر الصراع الحقيقي للهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بين الثلاثي البطائح والظفرة ودبا، في معركة مفتوحة ستحسم وفقاً لصعوبة الجولات المتبقية لكل فريق.



وأشار إلى أن الظفرة يمر بوضع معقد بعد سلسلة نتائجه الأخيرة، ما يجعله في موقف حرج، في حين لا تزال آمال البطائح قائمة، لكنها محفوفة بالمخاطر، خاصة مع جدول ناري يضعه في مواجهة مباشرة مع الكبار مثل العين والشارقة وشباب الأهلي، وهي مواجهات قد ترسم مصيره بشكل نهائي.



وكشف عمر إسماعيل عن عامل خفي أسهم في تعقيد المشهد، يتمثل في تغيير نظام ترتيب مباريات الدور الثاني مقارنة بالأول، مؤكداً أن هذا التعديل ألقى بظلاله على توازن المنافسة، وأثر سلباً في بعض الفرق التي كانت تستفيد سابقاً من تكرار نفس ترتيب المواجهات في النسخ السابقة، ما قلب موازين عدة في سباق البقاء.



وأضاف أنه على الجهة الأخرى، تبدو قصة الصدارة أقرب إلى النهاية، حيث يعتلي العين القمة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه شباب الأهلي، ويحتاج إلى عدد محدود من النقاط ليحسم اللقب رسمياً، إلا أنه شدد على أن الحسابات لا تزال مفتوحة نظرياً مع تبقي أربع جولات، رغم أن أفضلية المواجهات المباشرة تمنح «الزعيم» أفضلية إضافية في حال التساوي.



واختتم عمر إسماعيل حديثه بالكثير من الإثارة، مؤكداً أنه بين قمة تقترب من الحسم وقاع يشتعل بالمفاجآت، تبقى الجولات المقبلة غنية بالسيناريوهات، في دوري لا يعترف بالتوقعات، وقد تقلب فيه مباراة واحدة كل الموازين من منصة التتويج إلى قاع الهبوط.