أسماء جديدة تظهر في سباق الحذاء الذهبي

شهدت المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لموسم 2025-2026 دخول أسماء جديدة إلى دائرة الصراع، إلى جانب استمرار الأسماء الكبيرة في صدارة الترتيب.

وتُمنح الجائزة لأفضل هداف في القارة الأوروبية، وسط منافسة قوية مع اقتراب نهاية الموسم.

ويتصدر هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ السباق برصيد 31 هدفًا في الدوري الألماني، بعدما قاد فريقه لتسجيل 100 هدف حتى الآن، وساهم وحده بـ 31 هدفًا منها، مع اقتراب الفريق من تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد، حيث تفصله 5 أهداف فقط عن معادلة الرقم.

ويحتاج كين إلى تسجيل 12 هدفًا في المباريات الست المتبقية مع بايرن ميونيخ هذا الموسم لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم روبرت ليفاندوفسكي، نجم البافاري السابق وبرشلونة الحالي.

ويأتي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 23 هدفًا في الدوري الإسباني، بعدما واصل تألقه التهديفي، إلى جانب تصدره قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدفًا خلال 10 مباريات، علمًا بأنه توج بالجائزة في الموسم الماضي.

ويحتل إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي، مع اقترابه من حصد الحذاء الذهبي في «البريميرليغ» للمرة الثالثة خلال 4 مواسم، بعدما تجاوز حاجز 30 هدفًا في جميع المسابقات للموسم الرابع تواليًا.

واستعاد هالاند مستواه التهديفي بعد فترة تراجع نسبي، وهو ما ظهر بتسجيله ثلاثية في شباك ليفربول خلال مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء فيدات موريكي مهاجم ريال مايوركا في المركز الرابع برصيد 19 هدفًا، حيث يقدم أفضل مواسمه التهديفية، وسجل هدفًا في الوقت بدل الضائع قاد به فريقه للفوز على ريال مدريد في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وظهر إيغور تياغو مهاجم برينتفورد في المركز الخامس برصيد 19 هدفًا، بعدما استعاد مستواه عقب التعافي من إصابة الرباط الصليبي التي أثرت على بدايته مع الفريق هذا الموسم، ليساهم في دخول فريقه دائرة المنافسة على مقعد أوروبي.

وتلقى تياغو استدعاءه الأول مع منتخب البرازيل خلال شهر مارس الماضي، وسجل أول أهدافه الدولية أمام كرواتيا، وقال عقب المباراة: «إنه أعظم إنجاز في حياتي.. أشكر الله، لقد كتب قصتي، وهذا اليوم الذي اختاره لي لأمثل بلدي وأسجل أول أهدافي».