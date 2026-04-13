باريس سان جيرمان يستعيد باركولا قبل صدام ليفربول

أعلن باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، انضمام مهاجمه برادلي باركولا إلى تشكيلة الفريق لمواجهة إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وغاب الدولي الفرنسي عن الملاعب لمدة شهر بعد تعرضه لالتواء شديد في أربطة الكاحل خلال إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على ملعب تشيلسي.

كما غاب باركولا عن آخر ثلاث مباريات لباريس سان جيرمان في مختلف المسابقات، بالإضافة إلى مباراتي منتخب فرنسا الوديتين في الولايات المتحدة أمام البرازيل وكولومبيا.

ويستعد باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، لمواجهة ليفربول غدًا الثلاثاء، بعدما فاز 2-0 في مباراة الذهاب.