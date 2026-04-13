إصابة قوية تضرب وسام أبو علي في الدوري الأمريكي

ضربت إصابة قوية المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب كولومبوس كرو الأمريكي، خلال مشاركته في مواجهة أورلاندو سيتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي، في مباراة أثارت قلق الجهاز الفني وزملائه داخل الملعب.

وتعرض اللاعب للإصابة في الدقيقة 22 أثناء محاولته استخلاص الكرة من برايان أوجيدا، لاعب وسط أورلاندو، ليسقط على أرضية الملعب ممسكًا بركبته اليمنى، دون وجود احتكاك مباشر، في لقطة بدت مفاجئة.

وتدخل الجهاز الطبي سريعًا لعلاج اللاعب داخل أرض الملعب، قبل أن يغادر بشكل مؤقت لإجراء فحوصات أولية، وسط حالة من الترقب بشأن إمكانية استمراره في اللقاء.

وعاد وسام أبو علي إلى أرض الملعب بعد دقائق، حيث خضع لتمارين إطالة والجري الخفيف أمام مقاعد البدلاء، تحت متابعة المدير الفني السويدي هنريك ريدستروم، الذي حرص على تقييم حالته قبل اتخاذ قرار استمراره.

وسقط اللاعب مجددًا في الدقيقة 31 داخل منطقة الجزاء، دون أي احتكاك أيضًا، ليؤكد عدم قدرته على استكمال المباراة، حيث طلب التبديل على الفور، بعدما ظهرت عليه علامات التأثر بالإصابة بشكل واضح.

وغادر المهاجم الفلسطيني أرض الملعب على نقالة، قبل أن يظهر لاحقًا عقب نهاية اللقاء وهو يسير مستندًا على عكازين، متأثرًا بالإصابة التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمي حتى الآن.

وتشير المؤشرات الأولية إلى احتمال تعرضه لإصابة في الركبة مشابهة لتلك التي عانى منها في العام الماضي خلال مواجهة تورنتو إف سي، والتي أجبرته حينها على مغادرة الملعب مبكرًا.