ريال مدريد يسعى لتفادي مشهد صعب في الكلاسيكو

يسعى ريال مدريد لتفادي مشهد صعب في الكلاسيكو، يتمثل في احتمالية الوقوف بممر شرف لبرشلونة على ملعب «كامب نو»، حال حسم الفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني قبل المواجهة المرتقبة بينهما، 10 مايو المقبل.

وجاءت هذه الحسابات بعد تعثر ريال مدريد أمام جيرونا في الجولة الماضية بالتعادل 1 /1، وهو ما منح برشلونة بقيادة هانز فليك فرصة توسيع الفارق إلى 9 نقاط في صدارة «الليغا»، مع تبقي 7 مباريات فقط على نهاية الموسم، ليصبح اللقب قريبًا من البرسا.

وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية، بحسب ما نقله موقع «برشلونة يونيفرسال»، أن تتويج برشلونة رسميًا قبل موعد الكلاسيكو سيُلزم ريال مدريد، وفق التقاليد، بالوقوف في ممر شرف لتحية البطل، في مشهد لم يحدث على ملعب «كامب نو» بين الفريقين منذ عام 1988.

وتشير النتائج إلى أن استمرار برشلونة في تحقيق الانتصارات سيقوده لحسم اللقب قبل مواجهة ريال مدريد، ما يمنحه فرصة لإلزام ريال مدريد بالوقوف في ممر شرف على ملعبه.

وشهد عام 2018 واقعة مماثلة، حين رفض الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد حينها، تنفيذ ممر الشرف لبرشلونة، مبررًا ذلك بعدم قيام الفريق الكتالوني بالمثل عقب تتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية، معتبرًا أن هذا التقليد لم يعد قائمًا.

وأشار التقرير إلى أن ممر الشرف ظل منذ ذلك الوقت نقطة خلاف بالكرة الإسبانية، في ظل اختلاف المواقف حول تطبيقه رغم ارتباطه بعادات قديمة بين الأندية.

ويركز ريال مدريد في المرحلة الحالية على تقليص الفارق ومحاولة تأجيل حسم اللقب، لتفادي هذا السيناريو، في وقت يقترب فيه برشلونة من تتويج قد يحمل مكسبًا إضافيًا أمام غريمه التقليدي.

ويتواجد برشلونة في صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة من 31 مباراة، بعدما حقق 26 فوزًا وتعادل مرة واحدة وخسر 4 مباريات، مسجلًا 84 هدفًا واستقبل 30 هدفًا، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 70 نقطة من نفس عدد المباريات، بعدما حقق 22 فوزًا و4 تعادلات مقابل 5 هزائم، وسجل 65 هدفًا واستقبل 29 هدفًا، ويأتي فياريال في المركز الثالث برصيد 61 نقطة، بعدما حقق 19 فوزًا و4 تعادلات وتلقى 8 هزائم، مع تسجيل 56 هدفًا واستقبال 36 هدفًا.