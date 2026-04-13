رسالة من أنتونيلا تنهي شائعات حول ميسي وصحفية أرجنتينية

أنهت رسالة خاصة من أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي، حالة الجدل التي صاحبت صحفية أرجنتينية، بعد انتشار شائعات ربطتها بالنجم الأرجنتيني خلال كأس العالم 2022.

وكشفت الصحفية صوفيا مارتينيز، خلال ظهورها في برنامج «إيه بونتو» الأرجنتيني، أن أنتونيلا تواصلت معها بشكل مباشر، ووجهت لها رسالة داعمة قالت فيها: «صوفي، لا تقلقي، لا تهتمي بهذه الأمور السخيفة»، وهي الخطوة التي ساهمت في تهدئة الموقف وتخفيف الضغوط التي تعرضت لها.

وجاءت هذه الرسالة في وقت انتشرت فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي روايات تشير إلى وجود تقارب غير لائق بين الصحفية صوفيا مارتينيز وليونيل ميسي، وهو ما تسبب في تعرضها لضغوط نفسية كبيرة، رغم أن هذه الادعاءات لم تستند إلى أي وقائع أو أدلة حقيقية.

وتعود بداية القصة إلى المقابلة التي أجرتها مارتينيز مع ميسي عقب فوز الأرجنتين على كرواتيا في نصف نهائي مونديال 2022، حيث وجهت له كلمات مؤثرة عن تأثيره في الشعب الأرجنتيني، وهو ما ساهم في انتشار اللقطة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع هذا الانتشار، بدأ البعض في تفسير طريقة حديثها ونظراتها بشكل غير صحيح، رغم أن المقابلة كانت في إطار مهني وطبيعي، وهو ما أدى لاحقًا إلى تداول شائعات ربطت بينها وبين اللاعب دون وجود أي وقائع حقيقية تدعم ذلك.

وزاد انتشار هذه الروايات بعد أن استعاد ميسي كلمات الصحفية في إحدى تصريحاته، مشيدًا بما حملته من تأثير، لتتجاوز المقابلة بعدها الإطار الإعلامي وتتحول إلى شائعات متداولة دون وجود أي دليل يدعمها.