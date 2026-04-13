«لم أبدِ استعدادي».. كونتي يحسم موقفه من تدريب إيطاليا

حسم الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، موقفه من الأنباء التي ربطت اسمه بتولي تدريب منتخب إيطاليا، مؤكدًا أنه لم يبد أي موافقة أو استعداد لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كونتي، في تصريحات أعقبت تعادل فريقه مع بارما 1/1 في الجولة 32 من الدوري الإيطالي، أنه لا يفكر في مغادرة نابولي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى ارتباطه بعقد يمتد لموسم إضافي، على أن يناقش مستقبله مع إدارة النادي عقب نهاية الموسم.

وأكد المدرب الإيطالي أن تصريحاته السابقة تم تفسيرها بشكل غير دقيق، مطالبًا بضرورة نقل حديثه كما هو دون تأويل، مضيفًا أنه في حال استمرار هذا النهج، سيتجنب الحديث عن هذا الملف مجددًا.

وجاءت هذه التوضيحات بعد انتشار تقارير تحدثت عن إمكانية توليه تدريب المنتخب الإيطالي، خاصة بعد تصريح سابق أشار فيه إلى أنه لو كان مسؤولًا داخل الاتحاد الإيطالي، لوضع اسمه ضمن قائمة المرشحين، في إشارة إلى خبرته السابقة مع «الأزوري»، وهو ما تم اعتباره بمثابة عرض للخدمات، قبل أن ينفي ذلك بشكل قاطع.

وتطرق كونتي إلى مواجهة بارما، موضحًا أن استقبال هدف مبكر بعد مرور 30 ثانية فقط أثر على خطة الفريق، خاصة في ظل اعتماد المنافس على التنظيم الدفاعي، وهو ما صعب مهمة اختراقه.

وأشار إلى أن لاعبي نابولي قدموا مجهودًا كبيرًا ونجحوا في تعديل النتيجة، مع توافر فرص لتحقيق الفوز، لكنه أوضح أن الفريق لم يتمكن من استغلالها، مؤكدًا أن الأخطاء أثرت على ما تم التحضير له قبل اللقاء.

وشدد مدرب نابولي على أهمية المرحلة المقبلة في سباق المنافسة، مؤكدًا أن الفريق يركز على حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، مع متابعة نتائج المنافسين، وعلى رأسهم إنتر ميلان، والاستمرار في العمل حتى نهاية الموسم.