ماذا حدث في أوغندا؟ حقيقة تقدم مشجع بدعوى ضد أرسنال (صور)

أثارت قصة متداولة حول رفع مشجع دعوى قضائية ضد نادي أرسنال بسبب النتائج اهتمام المتابعين، قبل أن تكشف التفاصيل أن الواقعة مختلفة تمامًا عما تم تداوله.

وانتشرت عبر مواقع التواصل صورة مرفقة بادعاء يتحدث عن مشجع أوغندي قرر مقاضاة أرسنال بدعوى تعرضه لأضرار نفسية نتيجة تراجع مستوى الفريق، وهو ما دفع كثيرين لتصديق القصة والتفاعل معها.

وأوضحت المعلومات أن هذه الرواية غير صحيحة، حيث تعود الصورة إلى يناير 2023، وترتبط بواقعة مختلفة شهدتها مدينة جينجا في أوغندا، عقب فوز أرسنال على مانشستر يونايتد في إحدى مباريات الدوري.

وتجمع عدد من مشجعي الفريق للاحتفال بهذا الفوز عبر موكب من السيارات في الشوارع، قبل أن تتدخل الشرطة وتوقفهم بسبب عدم حصولهم على تصريح مسبق لتنظيم هذا التجمع.

واحتجزت السلطات ثمانية مشجعين على خلفية الواقعة، قبل أن تطلب منهم إثبات انتمائهم للنادي من خلال تهجئة اسم «أرسنال» باللغة الإنجليزية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وأفرجت الشرطة عنهم لاحقًا بعد قضاء ليلة واحدة في الحجز، حيث التقطت لهم صورة مع المتحدث الرسمي، وهي الصورة التي أُعيد تداولها مؤخرًا بشكل مضلل وربطها بقصة الدعوى القضائية.

وأكدت هذه الواقعة أن القصة المنتشرة لا تمت للواقع بصلة، وأن ما حدث كان مرتبطًا باحتفال غير مصرح به، وليس بأي تحرك قانوني ضد النادي.