تسديدة بالقدم المعاكسة.. الدوري المغربي يشهد على هدف غير تقليدي (فيديو)

تحول هدف إدريس الجبلي، لاعب المغرب الفاسي، في شباك الوداد إلى محور حديث الجماهير، بعدما سجله بطريقة غير معتادة خلال قمة الدوري المغربي.

وشهدت المباراة صراعًا متوازنًا بين الفريقين مع تنظيم دفاعي واضح، قبل أن ينجح الجبلي في تسجيل هدف منح فريقه الأفضلية.

وجاء الهدف بعد استلام اللاعب للكرة في مساحة ضيقة وسط رقابة من مدافعي الوداد، حيث نفذ حركة تمويه أربكت الدفاع، قبل أن يقرر التسديد بطريقة مفاجئة دون البحث عن وضعية تقليدية.

وأطلق الجبلي تسديدة بالقدم المعاكسة اتخذت مسارًا مقوسًا، لتتجاوز الحارس وتسكن الشباك.

ومنح هذا الهدف فريق المغرب الفاسي صدارة الدوري المغربي برصيد 31 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الجيش الملكي صاحب المركز الثاني، بعد مباراة أثرت بشكل مباشر في ترتيب المنافسة على اللقب.

وأظهر الهدف قدرة اللاعب على التعامل مع المواقف الصعبة واتخاذ القرار المناسب، خاصة في ظل الضغط الدفاعي خلال اللقطة.

وأشارت تقارير إلى أن الهدف قد يدخل ضمن المنافسة على الجوائز الفردية الخاصة بأفضل الأهداف، نظرًا لصعوبة تنفيذه وطريقة تسجيله.