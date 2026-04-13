غوارديولا يتحدى الصحفيين قبل قمة أرسنال

تحدى الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، توقعات الصحفيين قبل المواجهة المرتقبة أمام أرسنال، 19 أبريل الجاري، مؤكدًا ثقته في قدرة فريقه على تكرار ما حققه سابقًا رغم الترشيحات التي تميل لمنافسه.

وتحدث غوارديولا عقب فوز فريقه على تشيلسي، عن تفاصيل الأداء خلال المباراة، موضحًا أن الفريق افتقد الفاعلية الهجومية في الشوط الأول، حيث تركزت المحاولات عبر الجبهة اليسرى بوجود جيريمي دوكو واللاعب الشاب نيكو أوريلي، في حين لم تظهر خطورة تذكر من الجبهة اليمنى.

وتحدث غوارديولا عن أهمية الفترة المقبلة، موضحًا أن الأيام السبعة التي تسبق مواجهة أرسنال ستكون مخصصة للإعداد الذهني والنفسي، في ظل أهمية اللقاء ضمن سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعتبر أن المباراة المقبلة على ملعب الاتحاد تمثل مواجهة فاصلة، مطالبًا لاعبيه بالتركيز في التعامل مع أسلوب أرسنال، خاصة فيما يتعلق بالكرات الطويلة والتنظيم الدفاعي.

واستعاد غوارديولا خلال حديثه ما دار قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، حيث وجه كلامه للصحفيين بشكل مباشر، مؤكدًا أنهم لم يتوقعوا فوز مانشستر سيتي في تلك المباراة، بل كانت الترشيحات تميل لصالح أرسنال قبل اللقاء.

وأشار إلى أن هذه التوقعات لم تؤثر على فريقه، الذي نجح في الفوز بالمباراة رغم عدم ترشيحه، موضحًا أن نفس الموقف يتكرر قبل المواجهة المقبلة، حيث يرى أن التوقعات تصب مرة أخرى في صالح أرسنال.

وأكد أن مانشستر سيتي سيحاول تكرار ما حدث في النهائي، من خلال تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز رغم هذه التوقعات، لإثبات قدرته على حسم المواجهات الكبيرة.