تطور قانوني في قضية رمضان صبحي يقرب عودته من الملاعب

شهدت قضية رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، المتعلقة بإيجابية عينة المنشطات ومخالفته لوائح الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، تطورًا قانونيًا جديدًا قد يقرب من عودته للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وكشف هاني زهران، محامي اللاعب، عن قبول المحكمة الفيدرالية السويسرية للطعن المقدم بشكل مبدئي، في خطوة تسمح باستكمال الإجراءات القانونية وعدم رفض القضية في مرحلتها الأولى، وفقًا لما ذكره في تصريحات تلفزيونية.

وأوضح زهران أن المحكمة منحت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمحكمة الرياضية الدولية مهلة حتى يوم 4 مايو المقبل لتقديم رد رسمي على الطعن، مع إمكانية طلب تمديد إضافي لمدة 20 يومًا، ما قد يؤخر الرد حتى 24 مايو.

وأشار إلى أن المرحلة التالية ستشهد تبادل المذكرات القانونية بين الأطراف للمرة الأخيرة، قبل حجز القضية للنطق بالحكم، في خطوة تقترب معها ملامح القرار النهائي.

وأكد أن السيناريو الأول يتمثل في قبول الطعن بشكل نهائي وإلغاء حكم المحكمة الرياضية الدولية، وهو ما يمنح اللاعب حق العودة الفورية إلى المشاركة في المباريات، على أن تعاد القضية لاحقًا إلى «كاس» للنظر فيها مجددًا، وهي إجراءات قد تستغرق نحو عام، لكن دون منع اللاعب من اللعب خلال هذه الفترة.

وأضاف أن السيناريو الآخر يتمثل في رفض الطعن، وهو ما يعني تثبيت عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات، مشيرًا إلى أن القرار النهائي من المتوقع صدوره خلال الفترة ما بين شهري مايو ويونيو المقبلين.

ولفت إلى أن هذه التطورات انعكست على الحالة المعنوية للاعب، الذي يواصل تدريباته بشكل منتظم للحفاظ على جاهزيته البدنية، انتظارًا للقرار الذي سيحدد موقفه النهائي من العودة إلى الملاعب.