فابريغاس مرشح لتدريب أرسنال خلفًا لأرتيتا

يرتبط اسم الإسباني سيسك فابريغاس بإمكانية تولي تدريب أرسنال خلال الفترة المقبلة، في حال رحيل مواطنه ميكيل أرتيتا عن قيادة الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحفية، أبرزها ما نشرته صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إلى أن استمرار أرتيتا مع أرسنال بات مرتبطًا بحصيلة الفريق من الألقاب هذا الموسم، حيث تقل فرص بقائه في حال عدم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، رغم اقتراب الفريق من بلوغ نصف نهائي البطولة القارية.

وجاءت هذه التطورات في وقت تلقى فيه أرسنال خسارة مفاجئة أمام بورنموث بنتيجة 2-1 في الدوري، بينما لا يزال الفريق في موقع متقدم بالمنافسة، وهو ما يضع الجهاز الفني أمام مرحلة صعبة خلال الأسابيع المتبقية من الموسم.

ويبرز اسم فابريغاس كأحد الخيارات المطروحة، في ظل ما يقدمه حاليًا مع فريق كومو في الدوري الإيطالي، حيث يقود الفريق بأسلوب لعب يعتمد على البناء الهجومي، مع استمرار المنافسة على مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

ويمتلك فابريغاس خبرة سابقة داخل أرسنال، بعدما قضى ثمانية مواسم لاعبًا ضمن صفوف الفريق اللندني، وهو ما يعزز من ارتباط اسمه بإمكانية تولي المسؤولية الفنية، حال حدوث تغيير على مستوى الجهاز الفني.

وتأتي هذه الأنباء في ظل استثمارات مالية كبيرة أبرمها أرسنال خلال المواسم الماضية، مع انتظار ترجمة ذلك إلى ألقاب، وهو ما يضع نتائج الفريق في الفترة الحالية تحت متابعة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل أرتيتا.