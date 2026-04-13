تاريخ البريميرليغ يضع توتنهام أمام سيناريو مقلق

تضع الأرقام التاريخية للدوري الإنجليزي، فريق توتنهام ضمن قائمة الفرق التي واجهت نتائج متراجعة انتهت بهبوطها، في ظل سلسلة مباريات دون فوز استمرت منذ بداية عام 2026.

وفشل الفريق اللندني في تحقيق أي انتصار خلال آخر 14 مباراة خاضها في «البريميرليغ»، حيث يعود آخر فوز له إلى 28 ديسمبر 2025 عندما تغلب على كريستال بالاس بهدف دون مقابل في الجولة الـ 18.

وخسر توتنهام أمام مضيفه سندرلاند بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 32، ليتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الـ18، ويستمر ضمن مراكز الهبوط مع تبقي ست جولات على نهاية الموسم.

ووضع هذا التسلسل من النتائج الفريق ضمن أسوأ البدايات خلال سنة تقويمية في تاريخ المسابقة، بحسب ما رصدته شبكة «أوبتا» للإحصائيات.

وسجلت الأرقام السابقة حالات مشابهة، حيث خاض سويندون تاون 15 مباراة دون فوز في عام 1993، ثم سندرلاند 17 مباراة في 2003، ثم ديربي كاونتي 18 مباراة في عام 2008، وانتهت جميعها بهبوط تلك الفرق في نهاية الموسم.

وزادت هذه المقارنات من صعوبة موقف توتنهام مع اقتراب ختام المنافسات، في ظل الحاجة إلى تحقيق نتائج إيجابية لتفادي الاستمرار في المراكز الأخيرة.