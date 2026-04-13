جماهير ليفربول تضغط لمشاركة صلاح أساسيًا أمام باريس سان جيرمان

تضغط جماهير ليفربول من أجل تواجد محمد صلاح في التشكيلة الأساسية خلال مواجهة باريس سان جيرمان، المقررة الثلاثاء، في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، في ظل أهمية المباراة بعد خسارة الفريق الإنجليزي ذهابًا بهدفين دون رد في فرنسا.

وتوقعت صحيفة «ليكيب» الفرنسية مشاركة صلاح ضمن التشكيل الأساسي، في وقت أشارت فيه إلى أن المباراة قد تمثل الظهور الأوروبي الأخير للنجم المصري مع ليفربول، حال فشل الفريق في تعويض نتيجة الذهاب والخروج من البطولة.

وربطت الصحيفة بين تحركات الجماهير وموقفها من المباراة، حيث جاءت المطالبات بمشاركة صلاح بعد أيام من احتجاج مشجعي ليفربول عقب الفوز على فولهام بهدفين دون مقابل، اعتراضًا على زيادة أسعار تذاكر مباريات الفريق في الموسم المقبل، مع تأكيد رغبتهم في رؤية النجم المصري ضمن التشكيلة الأساسية في مواجهة باريس.

ويستعد صلاح، لخوض المباراة في ظل احتمالات أن تكون الأخيرة له أوروبيًا بقميص ليفربول، في حال عدم نجاح الفريق في العودة أمام سان جيرمان، بعد خسارته لقاء الذهاب بنتيجة 2-0.

ويخوض ليفربول المواجهة في ظل غيابات مؤثرة، أبرزها كورتيس جونز الذي تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة فولهام، إلى جانب الحارس أليسون بيكر، ولاعب الوسط واتارو إندو، بالإضافة إلى كونور برادلي وليوني، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة الفريق في لقاء الإياب.

وتتجه الأنظار أيضًا نحو اللاعب الشاب ريو نغوموها، البالغ من العمر 17 عامًا، في ظل ضغوط جماهيرية لإشراكه أساسيًا، بعد مساهمته في الهدف الذي سجله محمد صلاح خلال مواجهة فولهام، ما يعزز فرص ظهوره خلال المباراة المرتقبة.