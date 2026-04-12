مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي على تشيلسي بنتيجة 3-0، اليوم، في استاد ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني، مواصلاً ملاحقة أرسنال المتصدر برصيد 70 نقطة، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 48 نقطة في المركز السادس.



وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من نيكو أوريلي «ق 51»، ومارك جيهي «ق 57»، وجيريمي دوكو «ق 68». وضمن الجولة ذاتها فاز سندرلاند على توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-0، كما فاز كريستال بالاس على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، وتعادل نوتينغهام فورست مع أستون فيلا بنتيجة 1-1.