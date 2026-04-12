«المحترفين» تحاكي إعلاناً عالمياً في الكشف عن ترتيبات نهائي كأس «أديب»

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية رسمياً إقامة نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الأول من مايو المقبل، والذي سيجمع بين فريقي الوحدة والعين، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، تحت شعار «من جذورنا تنطلق بطولاتنا».



وكشفت الرابطة عن تفاصيل الموعد والمكان عبر منصتها الرسمية على «إكس»، من خلال فيديو ترويجي مميز بالذكاء الاصطناعي، وجاء بأسلوب يحاكي الإعلان الشهير، الذي شارك فيه رباعي نجوم كرة القدم العالميين، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وذلك ضمن حملة دعائية مرتبطة بكأس العالم 2026.



ويظهر في فيديو رابطة المحترفين كل من التوغولي لابا كودجو، مهاجم العين، والسوري عمر خريبين، مهاجم الوحدة، والمتنافسين فعلياً على لقب هداف دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، بعدما سجل لابا 21 هدفاً، وخريبين 16 هدفاً.



ويترقب عشاق الكرة الإماراتية مواجهة كلاسيكية مرتقبة بين «العنابي» و«الزعيم»، في نهائي ينتظر أن يحمل الكثير من الإثارة والندية، في واحدة من أبرز محطات الموسم الكروي.