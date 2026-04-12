مدربة ألمانية تدخل التاريخ وتقود فريقاً للرجال في الدوريات الكبرى

في خطوة تاريخية غير مسبوقة، دخلت المدربة الألمانية ماري لويز إيتا سجل كرة القدم من أوسع أبوابه، بعد أن أصبحت أول امرأة تتولى تدريب فريق رجال في الدوري الألماني، وأول مدربة تقود فريقاً في إحدى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، عقب تعيينها مدربة مؤقتة لنادي يونيون برلين حتى نهاية الموسم الحالي.



وجاء قرار إدارة النادي عقب إقالة المدرب شتيفن باومغارت بسبب تراجع النتائج، لتجد نفسها أمام تحد كبير يتمثل في إنقاذ الفريق من موقعه الصعب في جدول الترتيب، في مهمة صعبة تحمل طابعاً تاريخياً وضغطاً فنياً كبيراً على المدربة الشابة.



وتبلغ ماري لويز إيتا 34 عاماً، وسبق لها أن شقت طريقها بثبات في عالم التدريب، عبر تدريب فريق تحت 19 عاماً في النادي، كما دخلت التاريخ في وقت سابق كأول مدربة مساعدة في البوندسليغا مع ناديها الحالي.



وعلى صعيد مسيرتها كلاعبة، دافعت عن ألوان توربينه بوتسدام، وحققت معه لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، ما منحها خبرات كبيرة انعكست على شخصيتها التدريبية، وينتظر النادي الألماني منها قيادة الفريق للانتصارات والتأكيد على نجاحها في مهمتها الجديدة التي أثارت الكثير من الجدل.