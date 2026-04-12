اعتقال لاعب أرجنتيني بعد تهديد بوجود قنبلة في رحلة فريقه

شهدت الأرجنتين حادثة غير مسبوقة بعدما تم إلقاء القبض على لاعب كرة قدم أرجنتيني على متن طائرة، عقب بلاغ عن تهديد بوجود قنبلة قبل سفر فريقه إلى بوينس آيرس، في واقعة أجبرت السلطات على تفعيل بروتوكولات أمنية مشددة وأثرت على الفريق والعائلات المسافرة.



ووقع الحادث أثناء استعداد فريق خيمناسيا إي إسغريما دي خوخوي للإقلاع لخوض مباراته أمام أغروبيكواريو ضمن الجولة التاسعة من الدوري الوطني الممتاز، وهو دوري الدرجة الثانية في الأرجنتين، قبل أن تتحول لحظات ما قبل السفر إلى حالة طوارئ كاملة.



وأدى التهديد إلى تفعيل بروتوكول أمن المطار فوراً، حيث تدخل فريق متخصص في المتفجرات وقام بعمليات تفتيش شاملة للطائرة ومرافق المطار، قبل أن تؤكد النتائج عدم وجود أي عبوة ناسفة. ورغم ذلك، تم تعليق العمليات مؤقتاً، ما تسبب في حالة من الفوضى وعدم اليقين، وأثر على خطط سفر عدد من العائلات وعلى الاستعدادات اللوجستية للمباراة.



وبحسب التفاصيل، فإن اللاعب الذي تم توقيفه هو إيميليانو إندريزي، مدافع فريق خيمناسيا إي إسغريما دي خوخوي، والذي كان من المقرر أن يسافر مع بعثة فريقه لخوض مواجهة مهمة في مشوار المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية للصعود، حيث لا يزال الفريق ينافس في الدوري الممتاز.



ويبلغ إندريزي من العمر 32 عاماً، وانضم إلى الفريق منذ عام 2023، حيث أصبح خلال فترة تواجده أحد العناصر الأساسية في الخط الدفاعي، ما يجعل لغيابه المحتمل تأثيراً فنياً مباشراً على الفريق في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.



وتشير المعطيات إلى أن تعطل الرحلة فتح باب الشكوك حول جاهزية اللاعبين وجدول الفريق في الفترة المقبلة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تداعيات الحادث على المدى القريب.

ومن الناحية القانونية، لا تزال القضية قيد التحقيق، في وقت تتعامل فيه السلطات بجدية مع هذا النوع من التهديدات، إذ قد يواجه المتورط تهماً تتعلق بالترهيب العام وما يترتب عليها من عقوبات جنائية وغرامات وإجراءات قانونية إضافية بحسب نتائج التحقيق.



كما يتوقع أن يدرس النادي والجهات الكروية المختصة اتخاذ إجراءات تأديبية داخلية لاحقاً، في حال ثبوت أي مسؤولية، بينما تتواصل التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث بالكامل.