عودة الحياة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بمؤجلات ثمن النهائي

تستأنف منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مساء غدٍ الاثنين في مدينة جدة، بإقامة مواجهتين مؤجلتين من منطقة الغرب ضمن الدور ثمن النهائي، حيث يلتقي الأهلي مع الدحيل عند الساعة 6:45 مساءً بتوقيت الإمارات، على إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، فيما يواجه الهلال نظيره السد عند الساعة 10:00 مساءً على إستاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.



وتختتم مواجهات الدور ذاته مساء بعد غدٍ الثلاثاء، بإقامة مباراتي شباب الأهلي أمام تراكتور، والوحدة ضد الاتحاد، في نفس التوقيت، حيث تزداد الإثارة وتتعاظم الضغوط، ولا مجال للتعويض مع اعتماد نظام المباراة الواحدة للتأهل إلى ربع النهائي، ما يجعل كل مواجهة بمثابة نهائي مبكر، في صراع مفتوح على بطاقات العبور إلى الدور ربع النهائي، وسط ترقب جماهيري كبير لأمسية كروية آسيوية من العيار الثقيل.



وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر إقامة مباريات الدور ثمن النهائي لمنطقة الغرب بنظام المباراة الواحدة وبأسلوب التجمع في مدينة جدة، بسبب ظروف منطقة الشرق الأوسط، التي حالت دون إقامة المواجهات بنظام الذهاب والإياب، على عكس ما حدث في منطقة شرق آسيا.



الأهلي × الدحيل

يدخل الأهلي المواجهة مرشحاً فوق العادة، مدعوماً بمعنويات مرتفعة بعد مواصلته المنافسة بقوة على لقب الدوري المحلي، إلى جانب أدائه القوي في مرحلة الدوري القاري، التي أنهاها في المركز الثاني برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بعدما حقق 5 انتصارات، وتعادلان، خسارة واحدة.



وفي المقابل، يعيش الدحيل موسماً صعباً، إذ يبدو في طريقه لإنهاء الدوري القطري ضمن النصف السفلي، رغم نجاحه في بلوغ دور الـ16 بشق الأنفس، بعدما جمع 8 نقاط فقط من 8 مباريات، بعد فوزين، وتعادلان، و4 خسائر، ليحتل المركز السابع.



ورغم الفوارق، يدرك الأهلي صعوبة المهمة، خاصة أن آخر ثلاث مواجهات بين الفريقين انتهت بالتعادل، بما فيها لقاء مرحلة الدوري الذي انتهى بنتيجة 2-2، ما يمنح الفريق القطري أملاً في قلب التوقعات، خصوصاً في ظل نظام خروج المغلوب.



الهلال × السد

في المواجهة الثانية، يطمح الهلال لمواصلة هيمنته القارية والسعي نحو لقبه الخامس، عندما يواجه السد في قمة تجمع بين بطلين سابقين. ويدخل الهلال اللقاء بثقة كبيرة، بعدما تصدر مرحلة الدوري في منطقة الغرب برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، بتحقيق 7 انتصارات وتعادل واحد.



كما لم يتعرض لأي خسارة في آخر 7 مواجهات أمام الأندية القطرية، بتحقيقه 6 انتصارات وتعادل وحيد، وهي أطول سلسلة له في تاريخ البطولة، بالإضافة إلى تفوق الهلال على السد في مرحلة الدوري بنتيجة 3-1، ما يعزز حظوظه في تكرار الانتصار.



في المقابل، يدرك السد صعوبة المهمة، خاصة أنه لم يحقق سوى فوز واحد فقط في أربع مواجهات إقصائية سابقة أمام الهلال، لكنه يعول على الروح المعنوية المرتفعة، بعد اقترابه من الحفاظ على لقب الدوري القطري، إلى جانب تأهله إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثامن برصيد 8 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على الشارقة.