العين يقترب من اللقب.. والقاع يشتعل بحسابات معقدة لضمان النجاة

مع اقتراب سباق الوصول إلى منصة تتويج دوري أدنوك للمحترفين من خط النهاية، بات العين على بعد 8 نقاط فقط من التتويج رسمياً بدرع المسابقة، بغض النظر عن نتائج ملاحقه شباب الأهلي خلال الجولات الأربع المتبقية، بعدما عزز «الزعيم» صدارته بفوز مثير بنتيجة 3-2 في القمة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 22.



ورفع العين رصيده إلى 56 نقطة، مقابل 52 نقطة لشباب الأهلي في المركز الثاني، في مباراة حسمها المغربي حسين رحيمي بهدف ثالث قاتل، ليصبح أول لاعب مغربي يسجل للعين في شباك «الفرسان»، الذين سجل هدفيهم يوري سيزار، والذي دخل التاريخ أيضاً كونه ثاني لاعب يسجل من ركلة حرة مباشرة في مواجهات الفريقين بالدوري بعد حسني عبدربه عام 2008.

كما شهدت المباراة رقماً لافتاً لشباب الأهلي، بعدما سجل هدفه الأول في الدقيقة 45:47 من الشوط الثاني، للمرة الثانية هذا الموسم، بعد هدف مماثل أمام اتحاد كلباء في الجولة 19.



صراع المركز الثالث

واصل العين بانتصاره على «الفرسان» سلسلة نتائجه اللافتة، منفرداً برقم قياسي بعدم الخسارة في 29 مباراة متتالية، متفوقاً بفارق مباراة واحدة عن الجزيرة، الذي عزز موقعه في المركز الثالث بوصوله إلى 40 نقطة، عقب فوزه المثير على دبا بنتيجة 4-3، في مباراة شهدت لأول مرة تسجيل 7 أهداف بين الفريقين في دوري المحترفين.



وسجل الجزيرة هدفيه الأول والثاني برأسيتين، في سابقة لم تحدث منذ نوفمبر 2017، قبل أن يضيف فينيسيوس ميلو الهدفين الثالث والرابع، رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً في 40 مباراة بالدوري.

وفي سباق المركز الثالث المؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا، حقق الوصل فوزاً مهماً على مضيفه عجمان بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة ويتقدم إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد عجمان عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وفي المقابل، تراجع الوحدة إلى المركز الخامس بالرصيد نفسه 36 نقطة، بعد تعادله 2-2 أمام مضيفه اتحاد كلباء، الذي سجل هدفيه خلال 148 ثانية فقط عبر ريني ريفاس، ليرفع كلباء رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر.



طوق النجاة يشتعل

أما في قاع الترتيب، فابتعد النصر عن حسابات الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، إثر فوزه على الظفرة بهدف دون رد، ليبقى الأخير عند 18 نقطة في المركز 13 قبل الأخير.

وفرض التعادل 1-1 نفسه على مواجهة بني ياس وضيفه الشارقة، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 22 نقطة في المركز 11، ويحتاج إلى 9 نقاط للبقاء، فيما وصل الشارقة إلى 25 نقطة في المركز السابع ويحتاج إلى 6 نقاط لضمان الاستمرار.



كما انتهت مواجهة خورفكان والبطائح بالتعادل 1-1، ليرفع خورفكان رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع ويحتاج ومعه عجمان إلى 7 نقاط للبقاء، بينما بقي البطائح في المركز 12 برصيد 19 نقطة، وبات مطالباً بالفوز في جميع مبارياته المتبقية، شأنه شأن الظفرة ودبا في صراع النجاة.

وسجل ألفارو دي أوليفيرا هدف البطائح، مساهماً في آخر 3 أهداف لفريقه في «الديربيات»، فيما أحرز أيلتون هدف خورفكان، ليصبح الهداف التاريخي لفريقه في ديربيات الدوري برصيد 7 أهداف.