زكريا أحمد: خالد عيسى يتوهج وأخطاء قاتلة للحراس تغير ملامح الجولة الـ 22

سلط الدكتور زكريا أحمد العوضي الخبير الآسيوي والإماراتي في تدريب وحراسة المرمى، الضوء على الدور الحاسم الذي لعبه الحارسان خالد عيسى وحمد المقبالي في قمة العين وشباب الأهلي، والتي انتهت بفوز «الزعيم» 3-2 على استاد هزاع بن زايد، وذلك في قراءته الفنية الدقيقة لأداء حراس المرمى في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد أن الحارسين يعدان من الأفضل في الدوري، وكان لهما تأثير مباشر في نتيجة اللقاء، كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن خبرة عيسى رجحت كفته على حساب المقبالي، الذي يمتلك موهبة واعدة لكنه لا يزال بحاجة لاكتساب خبرات المباريات الكبرى.



واعتبر أن عيسى كان نجم المواجهة بلا منازع، بعدما قاد الخط الدفاعي للعين وتصدى لفرص محققة عدة، خصوصاً في توقيت حساس عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2.

وأوضح أن تصدي عيسى لكرتين خطيرتين من شباب الأهلي، شكل نقطة تحول في المباراة، مؤكداً أن حارس العين قد يكون من أبرز أسباب التتويج حال فوز فريقه باللقب.

وفي المقابل، أشار إلى أن المقبالي ورغم تصدياته المميزة، إلا أنه تسبب في الهدف الثاني للعين، مع التأكيد على أنه لا يزال الأفضل من حيث نظافة الشباك والأقل استقبالاً للأهداف هذا الموسم، لكنه لم ينجح في حسم المواجهات الكبرى أمام العين، كما استقبل في هذه القمة أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة له هذا الموسم.



وعلى صعيد الجولة بشكل عام، كشف الدكتور زكريا، أن الجولة 22 شهدت تسجيل 25 هدفاً، بواقع 8 أهداف في الشوط الأول و17 هدفاً في الشوط الثاني، معتبراً أن هذا الفارق يعكس تراجع اللياقة البدنية للفرق في نهاية موسم شاق، تتبقى منه أربع جولات حاسمة سواء في صراع اللقب أم البقاء. وشدد على ضرورة تركيز حراس المرمى، مؤكداً أن الأخطاء الفردية كان لها تأثير واضح على النتائج، وهو أمر سبق أن حذر منه.



وتطرق إلى أخطاء حراس أخرى، حيث أشار إلى أن محمد سالم حارس دبا، تسبب في هدفين خلال خسارة فريقه 3-4 أمام الجزيرة، نتيجة قرارات غير موفقة في الخروج وتغطية الزوايا.

كما أوضح أن ستوجان حارس الجزيرة، ارتكب خطأً في الهدف الثاني بعد فشله في التعامل مع تسديدة بعيدة مرت من تحت يده.

وقال إنه في مواجهة الوصل وعجمان، لم يكن علي الحوسني في أفضل حالاته، حيث تسبب في هدفين خلال خسارة فريقه 1-3، بينما ظهر سهيل المطوع بشكل جيد في أولى مبارياته مع الوصل، ما يبشر بمستقبل واعد في حراسة مرمى الفريق، خصوصاً مع اقتراب مواجهة آسيوية مهمة أمام النصر.



أما في لقاء خورفكان والبطائح الذي انتهى بالتعادل 1-1، فأوضح أن الهدفين جاءا نتيجة أخطاء من الحارسين، حيث فشل أحمد حمدان في التعامل مع تسديدة في زاويته بسبب تمركز خاطئ، بينما أخفق إبراهيم عيسى في الخروج الصحيح لعرضية تسببت في هدف التعادل.

واختتم تحليله بالتأكيد على أن حراس الدوري ارتكبوا أخطاء مؤثرة بسبب الضغوط الكبيرة، مطالباً مدربي الحراس بزيادة التركيز على تحليل الأداء وتكثيف تدريبات حالات اللعب التي تحاكي ظروف المباريات، وشدد على أن الحارس ومدرب الحراس قد يكونان العامل الحاسم في تحديد نتائج الفرق خلال الجولات المقبلة، مؤكداً أن خالد عيسى ومدربه استحقا نجومية الجولة بجدارة.