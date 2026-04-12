إسكوبار تحت نيران النقد وثناء الإجادة بعد قمة العين وشباب الأهلي

أثار الحكم الغواتيمالي ماريو إسكوبار، موجة واسعة من الجدل، عقب إدارته لقمة العين وشباب الأهلي، التي انتهت بفوز «الزعيم» بنتيجة 3-2 على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة خرج منها الفريقان غير راضيين عن بعض قراراته التحكيمية.



وشهدت المواجهة العديد من الحالات المثيرة، حيث أشهر الحكم 7 بطاقات صفراء، وسط مطالبات من بعض المتابعين بضرورة إشهار البطاقة الحمراء في أكثر من لقطة، إلا أن إسكوبار فضّل الاكتفاء بالإنذارات، ما فتح باب الانتقادات، خصوصاً من جانب مدرب العين فلاديمير إيفيتش، الذي عبر عن استغرابه من بعض القرارات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.



وكان أبرز تلك الحالات التي انتقد فيها مدرب العين بشكل مباشر إسكوبار، إلغاء هدف اللاعب حسين رحيمي في الدقيقة 86 بداعي التسلل، بقرار مشترك بين الحكم وتقنية الفيديو، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل هدف الفوز بعد دقيقة واحدة فقط، ليمنح فريقه انتصاراً ثميناً في سباق المنافسة على اللقب.



ورغم هذا الجدل، حظي الحكم بإشادة من عدد من خبراء التحكيم والمحللين في الاستوديوهات التلفزيونية، الذين رأوا أن إدارته للمباراة جاءت مقبولة في ظل صعوبة المواجهة وحساسيتها.

وعلى صعيد بقية مباريات الجولة، كان إسكوبار الحكم الأجنبي الوحيد، حيث أدار الحكام المواطنون باقي اللقاءات، إذ قاد يحيى الملا مباراة الجزيرة ودبا التي انتهت 4-3، وأشهر خلالها 3 بطاقات صفراء، بينما أدار سلطان محمد صالح لقاء الظفرة والنصر الذي أنهاه بهدف دون مقابل، وأشهر 6 بطاقات صفراء، وشهدت الدقيقة 74 تدخلاً من تقنية الفيديو لمراجعة مطالبة ريان يسلم الجابري بركلة جزاء، قبل أن يقرر عدم احتسابها.



كما أدار أحمد عيسى درويش مباراة عجمان والوصل التي انتهت 3-1، واحتسب خلالها ركلة جزاء لعجمان، وألغى هدفاً بداعي التسلل، مع إشهار 5 بطاقات صفراء، وهو عدد الإنذارات نفسه في مباراتي خورفكان والبطائح وانتهت بالتعادل 1-1 بقيادة راشد عبدالله، وبني ياس والشارقة بالنتيجة ذاتها بقيادة ناصر العلي، والتي شهدت البطاقة الحمراء الوحيدة في الجولة، وكانت من نصيب حارس الشارقة عادل الحوسني في الوقت بدل الضائع.



وفي مواجهة الوحدة وكلباء التي انتهت 2-2، أدار اللقاء الحكم الدولي عمر آل علي، الذي تم اختياره ضمن حكام كأس العالم 2026، حيث أشهر 4 بطاقات صفراء، واحتسب ركلة جزاء سجل منها عمر خربين هدف الوحدة الثاني، قبل أن يلغي ركلة جزاء لكلباء بعد العودة إلى تقنية الفيديو.