حريق يلتهم جميع معدات بازل السويسري



تسبب حريق في ملعب سانت ياكوب بارك بمدينة بازل لتأجيل مباراة فريق بازل في الدوري السويسري الممتاز لكرة القدم السبت أمام ثون، بعد تدمير جميع الأطقم والمعدات الخاصة بالنادي.

وذكر بازل السبت أن رابطة الدوري وافقت على طلبه بتأجيل المباراة.



وذكر بازل: «الحريق، الذي تسبب في تصاعد دخان كثيف، ألحق أضراراً كبيرة ودمر بالكامل منطقة غرف ملابس الفريق الأول».



وأضاف: «تشمل الأضرار الجسيمة الأحذية الكروية الشخصية، وجميع أطقم المباريات وبدائلها (القمصان وملابس التدريب وغيرها)، إضافة إلى المعدات الطبية والفنية اللازمة لإدارة المباريات، والتي لا يمكن تعويضها في وقت قصير».



وذكرت شرطة بازل أن سبب الحريق في قبو ملعب سانت ياكوب-بارك مساء الجمعة لا يزال غير معروف حتى الآن.



وأضافت أن المنطقة المتضررة أصبحت غير صالحة للاستخدام في الوقت الحالي، بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بها نتيجة السخام والحرارة.



وذكر النادي: «من بين أشياء أخرى، تأثرت غرف تبديل الملابس، وغرف المعدات، وجميع تجهيزات اللاعبين والمدربين. كما تعرضت مكاتب المدربين، ومكتب مدير الفريق، ومناطق العلاج الطبيعي، إضافة إلى الحمامات ومرافق الاستحمام ودورات المياه، لأضرار أيضاً».



وافتتح ملعب سانت ياكوب-بارك عام 2001، وتم تحديثه واستكمال تطويره استعداداً لبطولة أمم أوروبا للرجال «يورو 2008». ويعد أكبر ملعب في سويسرا بسعة تتجاوز 38 ألف متفرج.

واستضاف مباريات في يورو 2008 من بينها مباراة بالدور قبل النهائي، والعديد من المباريات بما في ذلك المباراة النهائية ليورو 2025 للسيدات بين إنجلترا وإسبانيا. وقبل أسبوعين استضاف مباراة ودية بين منتخب سويسرا للرجال وألمانيا.