بعد كأس العالم.. ديشامب يقترب من قيادة ريال مدريد



يقترب المدرب المخضرم ديدييه ديشامب من خوض تجربة تدريبية جديدة مع ريال مدريد، عقب نهاية مشواره مع منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026، في ظل اهتمام متزايد من إدارة النادي الإسباني بالتعاقد معه لقيادة الفريق في الموسم المقبل.



ويراقب ريال مدريد موقف المدرب الفرنسي عن كثب، بعد إعلان رحيله المرتقب عن تدريب منتخب بلاده عقب 14 عاماً قضاها في المنصب، حقق خلالها نجاحات مميزة على المستوى الدولي، أبرزها قيادة الديوك للتتويج بكأس العالم 2018 وبلوغ نهائي نسخة 2022، ما جعله هدفاً لعدد من الأندية الكبرى الباحثة عن مدرب يمتلك الخبرة والشخصية.



كشف موقع «RMC Sport» الفرنسي أن ديشامب دخل القائمة المختصرة لإدارة ريال مدريد، في وقت يسعى فيه النادي لإعادة ترتيب أوضاعه الفنية بعد تراجع النتائج منذ رحيل كارلو أنشيلوتي في يونيو 2025، ومعاناة الفريق تحت قيادة المدرب الحالي ألفارو أربيلوا، الذي يواجه خطر إنهاء الموسم دون تحقيق أي بطولة للمرة الثانية على التوالي.



وشهدت الإدارة الفنية داخل ريال مدريد تغييرات متتالية خلال الفترة الماضية، حيث تولى أربيلوا المهمة في يناير خلفاً لتشابي ألونسو، الذي غادر منصبه بعد سبعة أشهر فقط من تعيينه، بسبب عدم قدرته على فرض أسلوبه داخل الفريق.



وترى إدارة الميرنغي أن ديشامب يمثل خياراً مناسباً للمرحلة المقبلة، استناداً إلى خبرته في التعامل مع النجوم وقدرته على إدارة غرفة الملابس، إلى جانب سجله في تحقيق البطولات.



ويمتلك المدرب الفرنسي أيضاً علاقات جيدة مع عدد من لاعبي ريال مدريد الحاليين، من بينهم كيليان مبابي وأوريلين تشواميني، بالإضافة إلى إتقانه اللغة الإسبانية، وهو ما يعزز فرص انسجامه داخل الفريق في حال إتمام التعاقد.



ويرتبط تسريع المفاوضات المحتملة مع ديشامب بنتائج ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث قد يؤدي الخروج أمام بايرن ميونخ إلى اتخاذ خطوات أسرع لحسم الملف، في وقت يفضل فيه ديشامب تأجيل الحديث عن مستقبله حتى نهاية مشاركته في كأس العالم، رغم تلقيه عروضاً من أندية أوروبية وأخرى في الدوري السعودي.