مانشستر يونايتد الأقرب لحسم مقعد دوري الأبطال

يقترب مانشستر يونايتد من حجز مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مستفيدًا من استقراره الفني ونتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، في وقت يشتعل فيه الصراع خلفه بين عدة فرق تسعى لخطف المقاعد المتبقية قبل نهاية الموسم.

وتشير تقديرات شبكة «أوبتا» المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، إلى أن يونايتد يعد الفريق الأكثر جاهزية بين منافسيه على المراكز المؤهلة، بعدما خسر مباراة واحدة فقط في آخر 14 مواجهة، ما منحه أفضلية واضحة في سباق التأهل، خاصة مع تمركزه في المركز الثالث وامتلاكه فارقًا مريحًا يصل إلى 7 نقاط عن صاحب المركز السادس.

وتتواصل المنافسة بقوة خلف يونايتد، حيث يلاحقه أستون فيلا بفارق نقطة واحدة فقط، رغم تراجع نتائجه مؤخرًا، إذ لم يحقق سوى 4 انتصارات في آخر 13 مباراة، وهو ما يعكس تذبذبًا واضحًا في الأداء مقارنة ببقية المنافسين.

ويواجه ليفربول صاحب المركز الخامس تحديات إضافية في الجولات المتبقية، في ظل جدول مباريات صعب يتضمن مواجهات قوية أمام إيفرتون ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا، إلى جانب تذبذب نتائجه في الفترة الأخيرة، ما قد يؤثر على حظوظه في الحفاظ على موقعه ضمن المراكز المؤهلة.

ويدخل تشيلسي صاحب المركز السادس سباق المنافسة كأحد أبرز المطاردين، رغم تراجع نتائجه قبل انتصاره الأخير في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث عانى الفريق من سلسلة سلبية تضمنت أربع هزائم متتالية دون تسجيل، ما يضعه أمام ضرورة استعادة توازنه سريعًا إذا أراد العودة بقوة إلى دائرة المنافسة.

وتتسع دائرة المنافسة، إذ تبقى عدة فرق أخرى قريبة من سباق التأهل، مع وجود ما يصل إلى 8 أندية تفصلها نقاط قليلة عن المراكز المؤهلة، وهو ما يجعل الصراع مفتوحًا حتى الجولات الأخيرة من الموسم، في ظل سعي كل فريق لاستغلال أي تعثر لمنافسيه.

يذكر أن أرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 61 نقطة، ثم مانشستر يونايتد ثالثًا بـ55 نقطة، وأستون فيلا رابعًا بـ54 نقطة، فيما يأتي ليفربول في المركز الخامس برصيد 49 نقطة، وتشيلسي سادسًا بـ48 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز السابع بـ46 نقطة متساويًا مع إيفرتون صاحب المركز الثامن، ثم فولهام تاسعًا بـ44 نقطة، وبرايتون في المركز العاشر برصيد 43 نقطة.