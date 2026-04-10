تشيلسي يتربع على عرش القيمة السوقية عالمياً



تصدر تشيلسي قائمة الأندية الأعلى من حيث القيمة الإجمالية لانتقالات اللاعبين، وفقاً لتقرير صادر عن مرصد كرة القدم العالمي، والذي شمل تقييم 100 فريق حول العالم باستخدام نموذج إحصائي متخصص.



وجاء النادي اللندني في الصدارة بقيمة بلغت 1.732 مليار يورو موزعة على 54 لاعباً، متفوقاً على مانشستر سيتي الذي حل ثانياً بقيمة 1.608 مليار يورو على 47 لاعباً، ثم ريال مدريد ثالثاً بإجمالي 1.541 مليار يورو على 36 لاعباً.



وأشار التقرير إلى تميز تشيلسي في توزيع القيمة السوقية داخل قائمته، حيث لا تتجاوز قيمة أعلى لاعب في الفريق، البرازيلي إستيفاو 123 مليون يورو، نسبة 7.1 % من إجمالي القيمة، ما يعكس توازناً واضحاً في تشكيلته.



وعلى النقيض، تصل هذه النسبة إلى 25.3 % لدى برشلونة، الذي يحتل المركز الرابع بإجمالي 1.389 مليار يورو، منها 352 مليون يورو للنجم الشاب لامين يامال.



وعلى صعيد الدوريات الأخرى، تصدر باريس سان جيرمان الأندية الفرنسية محتلاً المركز السادس عالمياً، متقدماً خلف أرسنال 1.346 مليار يورو، فيما جاء بايرن ميونيخ في صدارة الأندية الألمانية بقيمة مليار يورو، وإنتر ميلان أولاً في إيطاليا 820 مليون يورو.



كما تصدر بنفيكا في البرتغال 549 مليون يورو، وبي إس في آيندهوفن في هولندا 400 مليون يورو، وكلوب بروج في بلجيكا 347 مليون يورو، بينما جاء بالميراس في صدارة الأندية غير الأوروبية بقيمة 322 مليون يورو.



ويعكس هذا التصنيف، خريطة القوة الاقتصادية للأندية العالمية، استناداً إلى القيمة التقديرية للاعبين المملوكين فقط، دون احتساب المعارين، عبر بيانات تغطي أفضل الدوريات حول العالم.