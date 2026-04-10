ليفربول يتحرك لتعويض رحيل صلاح بموهبة إفريقية

بدأ ليفربول البحث مبكرًا عن بديل للنجم المصري محمد صلاح، بعد اقتراب نهاية رحلته مع الفريق، واضعًا عينه على موهبة إفريقية شابة برزت في الدوري الألماني، ما يؤكد توجه النادي نحو الاستثمار في عناصر شابة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.

وكشفت صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية عن متابعة دقيقة من جانب كشافي ليفربول للجناح الإيفواري بازومانا توريه، لاعب هوفنهايم، حيث يحرص ممثلو النادي على حضور مبارياته بشكل شبه أسبوعي، لمراقبة تطوره الفني والبدني عن قرب.

ويعد توريه، البالغ من العمر 20 عامًا، أحد الأسماء الصاعدة في مركز الجناح الأيسر، إذ يعتمد على قدمه اليسرى ويتميز بقدرات هجومية مميزة، ما جعله يدخل دائرة اهتمامات «الريدز» كخيار طويل الأمد لتعويض رحيل صلاح بعد سنوات طويلة قضاها مع الليفر.

وتقدر قيمة الصفقة المحتملة بنحو 40 مليون يورو، في ظل ارتباط اللاعب بعقد مع هوفنهايم يمتد حتى عام 2029، دون وجود شرط جزائي يتيح رحيله بسهولة، وهو ما قد يمنح ناديه موقفًا تفاوضيًا قويًا في حال تقدم ليفربول بعرض رسمي.

ولا يقتصر الاهتمام بتوريه على ليفربول فقط، إذ تشير التقارير إلى وجود أندية أخرى من الدوري الإنجليزي الممتاز تتابع اللاعب، من بينها أستون فيلا، ما ينذر بمنافسة محتملة على ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويراقب ليفربول أيضًا مردود اللاعب على المستوى الدولي، بعدما شارك مؤخرًا في مباراة ودية كاملة مع منتخب كوت ديفوار أمام أسكتلندا، والتي انتهت بالفوز بهدف دون رد، إلى جانب تسجيله هدفين في ثلاث مباريات خلال مشاركته في كأس الأمم الإفريقية.

وترتبط قيمة اللاعب المستقبلية بما سيقدمه في الاستحقاقات المقبلة، خاصة مع مشاركته المنتظرة في كأس العالم، حيث أوقعت القرعة منتخب كوت ديفوار ضمن مجموعة تضم ألمانيا والإكوادور وكوراساو، وهو ما قد يمنحه فرصة أكبر لإثبات نفسه على الساحة العالمية ورفع قيمته السوقية.