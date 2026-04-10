أندية الدولة ترفع علم الإمارات وتؤكد الوفاء والولاء للوطن



تفاعلت أندية الدولة مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع علم الإمارات «رمز القوة والفخر» فوق المنازل والمؤسسات والمباني، في مبادرة وطنية تعكس روح الانتماء والوفاء والولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية.



وحرصت الأندية على التعبير عن دعمها للدعوة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بطرق مختلفة، ونشر صور العلم الإماراتي عالياً على مبانيها، إلى جانب رسائل تؤكد أهمية هذه المبادرة في ترسيخ قيم الوحدة والتلاحم بين أفراد المجتمع.



وجاءت المشاركة الواسعة في إطار تفاعل المؤسسات الرياضية مع المبادرات الوطنية، التي تسهم في تعزيز القيم الإيجابية وترسيخ مشاعر الفخر بالوطن، وتأكيداً واضحاً على الولاء للقيادة الرشيدة من قبل إدارات الأندية والمؤسسات الرياضية المختلفة، وحرصها الدائم على التفاعل الإيجابي مع كل ما يعزز مكانة الدولة.



وبرهنت الأندية بتفاعلها السريع على التواجد في مختلف الفعاليات الوطنية والمجتمعية، تأكيداً لدورها في دعم المبادرات التي تعبر عن صورة الإمارات الزاهية وقيمها الراسخة، والتزامها، أي الأندية، بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على غرس روح الانتماء القوي.



كما تؤكد هذه المبادرات الوطنية على وحدة الصف وتلاحم المجتمع تحت راية واحدة، في مشهد يعكس الصورة المشرقة لدولة الإمارات، ويجسد ارتباط مختلف المؤسسات، بما فيها الرياضية، برؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها في تعزيز قيم الولاء والانتماء.