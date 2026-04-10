مفاجآت في توقعات بطل دوري الأبطال بعد ذهاب ربع النهائي

تعكس توقعات شبكة «أوبتا» المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، بعد ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، تحولات كبيرة في سباق اللقب، بعدما وضعت أرسنال في صدارة المرشحين للتتويج بالبطولة، مستفيدًا من تفوقه خارج ملعبه وامتلاكه أفضلية واضحة قبل مواجهة الإياب، في وقت تراجعت فيه حظوظ عدد من الأندية الكبرى بشكل ملحوظ.

كشفت «أوبتا» عن نسب التأهل والتتويج عقب نتائج الذهاب، والتي شهدت سقوط ثلاثة من أصحاب الأرض؛ حيث خسر برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، وسقط ريال مدريد أمام بايرن ميونخ بنتيجة 1-2، بينما خسر سبورتينغ لشبونة بهدف دون مقابل أمام أرسنال، في حين كان باريس سان جيرمان الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز على ملعبه بتغلبه على ليفربول بثنائية نظيفة.

وانعكست هذه النتائج بشكل مباشر على حسابات التأهل، إذ منحت التوقعات أفضلية واضحة للفرق التي حققت نتائج إيجابية خارج أرضها، بينما لم تتجاوز فرص الفرق الخاسرة على أرضها نسبة 20% لقلب الطاولة في مباريات الإياب، وهو ما يؤكد صعوبة المهمة المنتظرة لها في المرحلة المقبلة.

ووضعت التقديرات أرسنال في صدارة المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بنسبة 36%، مع منحه أفضلية كبيرة لبلوغ نصف النهائي بلغت 91.6%، فيما جاء بايرن ميونخ في المركز الثاني بنسبة 29%، يليه باريس سان جيرمان بنسبة 16%، ثم أتلتيكو مدريد بنسبة 9%، وهي نسب خاصة بحظوظ التتويج باللقب وليس التأهل فقط.

في المقابل، تبدو مهمة الأندية الكبرى أكثر تعقيدًا في التأهل إلى نصف النهائي، إذ لا تتجاوز فرص برشلونة 20%، بينما انخفضت نسبة ريال مدريد إلى 13.1%، ويواجه ليفربول موقفًا مشابهًا بنسبة 15.3%، في حين تضاءلت آمال سبورتينغ لشبونة إلى 8.4%، وهي نسب مرتبطة بفرص التأهل من هذا الدور فقط، وليست بحظوظ التتويج بالبطولة.