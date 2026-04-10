زيزو يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

حسم اللاعب المصري أحمد «زيزو» موقفه من الرحيل عن الأهلي، بعدما أبدى تمسكه بالاستمرار مع الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة، رغم تلقيه عرضًا من أحد أندية الدوري الأمريكي عقب تألقه في الفترة الأخيرة.

وجذب مستوى اللاعب أنظار أندية خارجية، خاصة بعد ظهوره المميز في المباراة الودية بين منتخبي مصر وإسبانيا، وهو ما دفع أحد أندية الدوري الأمريكي للتحرك من أجل التعاقد معه.

وكشف الإعلامي كريم رمزي، عن تفاصيل العرض، مؤكدًا أن ناديًا أمريكيًا تقدم بعرض رسمي لضم زيزو، مع تواصل أحد الوسطاء مع إدارة الأهلي لمعرفة شروط الاستغناء عن اللاعب.

ورفضت إدارة الأهلي من جانبها مناقشة العرض، متمسكة ببقاء زيزو ضمن صفوف الفريق، باعتباره أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني، خاصة في ظل التحضير للموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن الأهلي يضع استقرار الفريق في مقدمة أولوياته، ويرفض التفريط في نجومه خلال الفترة الحالية، في إطار سعيه لاستعادة البطولات على الصعيدين المحلي والقاري.

وفي نفس الإطار، أكد زيزو رغبته في الاستمرار مع الأهلي، رافضًا فكرة الرحيل في الوقت الحالي، ومفضلًا البقاء من أجل مساعدة الفريق على تصحيح المسار بعد النتائج السلبية الأخيرة.

ويرى زيزو أن مسؤوليته تجاه النادي تفرض عليه الاستمرار، مع تأجيل فكرة الاحتراف الخارجي، إلى حين استعادة الأهلي لمستواه والمنافسة على الألقاب من جديد.