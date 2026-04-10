الأهلي يبدأ خطوات تجديد عقد إمام عاشور

بدأ الأهلي تحركاته لتجديد عقد لاعبه إمام عاشور، في إطار خطة الإدارة للحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق، وضمان استقرار القوام الرئيسي خلال المواسم المقبلة، في ظل منافسة قوية على اللاعبين المميزين في سوق الانتقالات.

وتتحرك إدارة الأهلي وفق استراتيجية تهدف إلى تأمين بقاء الركائز الأساسية، مع غلق الباب أمام أي عروض خارجية محتملة، إلى جانب توفير حالة من الاستقرار داخل غرفة الملابس قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشفت تقارير إعلامية مصرية عن كواليس المفاوضات، مؤكدة تمسك إدارة النادي بتجديد عقد إمام عاشور، رغم استمرار عقده الحالي حتى نهاية الموسم بعد المقبل.

وأوضحت أن الأهلي يخطط لفتح باب التفاوض الرسمي مع اللاعب عقب نهاية الموسم الجاري، بهدف تمديد عقده ومنحه استقرارًا ذهنيًا لفترة أطول، في ظل عدم وجود أي تحفظ من جانب اللاعب على الاستمرار.

وأشارت التقارير إلى أن نسبة نجاح تجديد عقد إمام عاشور تتجاوز 80%، وهو ما يعكس توافقًا واضحًا بين الطرفين ورغبة مشتركة في استمرار العلاقة خلال المرحلة المقبلة.

وتسود حالة من الثقة داخل الأهلي بشأن حسم ملف تجديد عقد حسين الشحات، في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار، مع وصول نسبة الاتفاق بين الطرفين إلى نحو 80%.