حكيمي خارج قائمة الأفضل إفريقيًا

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة «مارك فيفيان فوي» لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي، والتي شهدت غياب المغربي أشرف حكيمي، حامل اللقب في النسخة الماضية، في مفاجأة لمحبي اللاعب ونادي باريس سان جيرمان.

وضمت القائمة 11 لاعبًا يتنافسون على الجائزة، في غياب الظهير الأيمن لمنتخب المغرب، الذي سبق له التتويج بها خلال الموسم الماضي، ما جعل استبعاده هذا العام محل استغراب لدى المتابعين.

وتصدر الغابوني أوباميانغ، مهاجم أولمبيك مارسيليا، قائمة الأسماء المرشحة، إلى جانب حضور سنغالي بارز تمثل في موسى نياكاتي لاعب أولمبيك ليون ولامين كامارا لاعب موناكو وبامبا ديانغ لاعب لوريان.

وشهدت القائمة أيضًا تواجد لاعبين من الجزائر تمثلوا في عيسى ماندي لاعب ليل وإيلان قبال لاعب باريس إف سي، إلى جانب حضور إيفواري عبر غيلا دوي ومارسيال جودو لاعبي ستراسبورغ، إضافة إلى ثنائي بوركينا فاسو كواكو هيرفي كوفي حارس أنجيه وأرسين كواسي لاعب لوريان، فضلًا عن المالي مامادو سانغاري لاعب لانس.

وينتظر الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة «مارك فيفيان فوي» لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي يوم 11 مايو المقبل، وفقًا لما حدده المنظمون.