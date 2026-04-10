انتقال محتمل قد يغير مسار نيمار قبل الاعتزال

تتجه الأنظار نحو مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في ظل تحركات من أندية الدوري الأمريكي لبحث إمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة، في خطوة قد تمثل تحولًا مهمًا في مسيرته، خاصة مع اقتراب نهاية عقده الحالي مع سانتوس البرازيلي، ورغبته في خوض تجربة جديدة قبل إنهاء مشواره الكروي.

ويسعى نادي إف سي سينسيناتي الأمريكي إلى التعاقد مع نيمار، ضمن خطة لتعزيز مكانته بين الأندية القادرة على جذب الأسماء الكبرى، مستفيدًا من إمكانياته المالية، في وقت يعمل فيه الدوري الأمريكي على استقطاب نجوم الصف الأول لرفع القيمة التسويقية قبل مفاوضات حقوق البث المقبلة.

وكشفت صحيفة «ذا أثلتيك» أن النادي الأمريكي بدأ محادثات أولية مع المقربين من نيمار، بهدف استطلاع موقفه من الانتقال، إلى جانب دراسة متطلباته المالية، في ظل نقاشات داخلية حول مدى توافق الصفقة مع مشروع الفريق.

ويرتبط نيمار بعقد مع نادي سانتوس يمتد حتى نهاية العام الجاري 2026، بعدما عاد إلى ناديه السابق في 2025 عقب رحيله عن الهلال السعودي، ونجح في تقديم مستويات جيدة ساهمت في استقرار الفريق البرازيلي.

وسجل نيمار مع سانتوس 11 هدفًا وصنع 4 أهداف خلال الموسم الماضي، قبل أن يبدأ الموسم الحالي بشكل قوي بإحراز 3 أهداف في أول 4 مباريات، في مؤشر على استعادته جزءًا من جاهزيته الفنية والبدنية.

ويعمل نيمار على استعادة مستواه الكامل من أجل لفت انتباه الجهاز الفني لمنتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي، على أمل التواجد في قائمة «السيليساو» المشاركة في كأس العالم 2026.

واستبعد نيمار من معسكر البرازيل في مارس الماضي، وهو ما دفعه للتعبير عن حزنه، مع تأكيده الاستمرار في العمل والتركيز خلال التدريبات والمباريات لتحقيق هدفه بالعودة الدولية.

ويمثل الانتقال المحتمل إلى الدوري الأمريكي فرصة لنيمار للظهور في بيئة تنافسية مختلفة، خاصة مع تواجد عدد من النجوم في المسابقة مثل ماركو رويس وتوماس مولر وسون هيونغ مين وأنطوان غريزمان الذي يبدأ رحلته بالدوري الأمريكي عقب نهاية موسمه الحالي مع أتلتيكو مدريد، إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى إنتر ميامي منذ صيف 2023.