26 حكماً عربياً في كأس العالم 2026



اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم 26 حكماً عربياً لنهائيات كأس العالم 2026 موزعين بواقع 9 حكام ساحة، و12 حكماً مساعداً، و5 حكام فيديو، من 9 جنسيات عربية هي: الإمارات، قطر، السعودية، مصر، المغرب، الجزائر، الأردن، موريتانيا والصومال.



وأعلن فيفا قائمة الحكام المعتمدين لإدارة مباريات البطولة المقررة بين 11 يونيو و19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي تضم 170 حكما بواقع 52 حَكم ساحة و88 حكماً مساعداً و30 حَكم فيديو من أبرز الأسماء على الساحة العالمية، الذين ينتمون إلى مختلف الاتحادات القارية الستة ويمثلون 50 اتحاداً وطنياً عضوا.



في فئة حكام الساحة، ضمت القائمة 9 أسماء عربية، يتقدمهم الإماراتي عمر آل علي وتضم إلى جواره القطري عبدالرحمن الجاسم، إلى جانب السعودي خالد الطريس، والجزائري مصطفى غربال، والمغربي جلال جيد، والأردني أدهم مخادمة ، والصومالي عمر عبد القادر أرتان، المصري أمين عمر ، والموريتاني دحان بيدا.



وفي فئة الحكام المساعدين، برز التمثيل العربي بـ12 حكما من بينهم حكمنا الإماراتي محمد الحمادي و طالب المري وسعود المقالح من قطر وزكرياء برينسي ومصطفى أكركاد من المغرب إضافة إلى حكام مساعدين من السعودية والجزائر والأردن.



أما على مستوى حكام تقنية الفيديو (VAR)، فقد ضمت القائمة 5 حكام عرب هم الإماراتي محمد عبيد خادم و القطري خميس المري، والسعودي عبدالله الشهري، والمصري محمود عاشور.



ويعكس هذا الحضور العربي المتنوع ثقة الاتحاد الدولي بالكفاءات التحكيمية في المنطقة، في ظل التطور الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة من حيث التأهيل والخبرة الدولية، وهو ما يرشح الحكام العرب للعب أدوار بارزة خلال منافسات البطولة.