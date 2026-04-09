حمدان بن مبارك يهنئ ثلاثي «قُضاة الملاعب».. «فيفا» يختار طاقم تحكيم إماراتي لمونديال 2026

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أسرة كرة القدم الإماراتية، بمناسبة اختيار الحكم الدولي عُمر آل علي والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف وحكم الفيديو محمد عبيد خادم، ضمن قائمة حكّام نهائيات كأس العالم 2026، وأشاد معاليه بالمستوى العالي للصافرة الإماراتية التي حققت نجاحات متواصلة محلياً وقارياً ودولياً.



وأكد أن اختيار طاقم تحكيم إماراتي للمشاركة في إدارة مباريات أكبر حدث كروي في العالم، دليل ثقة أسرة كرة القدم الدولية بالتحكيم الإماراتي وبقضاة الملاعب الإماراتيين الذين أثبتوا جدارتهم في كل المنافسات التي شاركوا فيها وأداروا مبارياتها.



وقال معالي رئيس الاتحاد: «إن تطوير سلك التحكيم المحلي أهم أولوياتنا، وهو ضمن رؤية مجلس إدارة الاتحاد، حيث نعمل على توفير أفضل بيئة للمواهب التحكيمية من أجل تطوير قدراتهم وتمكينهم من تحقيق نجاحات كبيرة في كل الأحداث الرياضية التي يشاركون فيها».



وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بعمل لجنة وإدارة الحكام في اتحاد الكرة، راجياً التوفيق لسُفراء الصافرة الإماراتية في أكبر حدث رياضي دولي.