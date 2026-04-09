واقعة لفظية في مباراة الأهلي وسيراميكا تصل إلى لجنة الانضباط

تقدم الأهلي بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية ما شهدته مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا من وقائع، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 ضمن منافسات دور الحسم في الدوري المصري، في المباراة التي شهدت قرارات تحكيمية أثارت اعتراض الأهلي، أبرزها مطالبته باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بداعي وجود لمسة يد على أحمد هاني، لاعب سيراميكا، داخل منطقة الجزاء.

وأوضح الأهلي في مذكرته أن الحكم محمود وفا وجه ألفاظًا غير لائقة تجاه قائد الفريق محمد الشناوي، إلى جانب توجيه سباب مباشر للاعب حسين الشحات أثناء سير المباراة، وهو ما اعتبره النادي تصرفًا مخالفًا للوائح.

وأشار الأهلي إلى أن الواقعة لم تقتصر على التجاوزات اللفظية، إذ قام الحكم بدفع اللاعب محمود حسن «تريزيجيه» بشكل غير لائق، مع توجيه ألفاظ مسيئة له، بالإضافة إلى منح إنذارات اعتبرها النادي غير مبررة لكل من مدير الكرة وليد صلاح الدين والحارس مصطفى شوبير.

وأكدت إدارة القلعة الحمراء، عبر بيانها الرسمي، تمسكها بحقوق لاعبيها، ووصفت ما حدث بأنه سابقة تستدعي التدخل، في ظل تأثير مثل هذه الوقائع على أجواء المنافسة داخل المسابقة.

وطالبت إدارة الأهلي لجنة الانضباط بفتح تحقيق عاجل في الأحداث المذكورة، مع مراجعة كافة الوقائع التي تم توثيقها من جانب النادي خلال المباراة.

ودعت الشكوى إلى تجميد العقوبات والقرارات التي صدرت عن الحكم عقب اللقاء، لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ القرار النهائي.

واستند الأهلي في طلبه إلى المواد القانونية المنصوص عليها في لائحة الانضباط، وتحديدًا المادتين 18 و20، مع المطالبة بتطبيق الجزاءات المقررة على الحكم حال ثبوت المخالفات.